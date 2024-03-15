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Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı! Ryan Kent kayıplara karıştı

Fenerbahçe'de Ryan Kent hayal kırıklığı yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin, Union Saint-Gilloise maçında ilk 11'de yer alan Ryan Kent, sahanın en kötü isimlerinden biri oldu. İşte detaylar...

Ekleme: 15.03.2024 - 09:30 Güncelleme: 15.03.2024 - 09:39 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'nin bu sezon belki de en büyük hayal kırıklığı yaratan transferi Ryan Kent oldu. İngiliz futbolcu bir türlü beklenen performansı sergileyemedi.

27 yaşındaki kanat oyuncusu en son 30 Kasım'da oynanan ve 6-1 kaybedilen Nordsajelland mücadelesinde 11'de oynamıştı. Sezonun ikinci yarısında Kent'in ismi TFF'ye bildirilen kadrodan çıkartıldı, ancak UEFA kadrosunda yer almayı sürdürdü.

İsmail Kartal, dün öğrencisine bir kez daha 11'de şans verdi. İngiliz futbolcu sol kanatta başladığı maçta Tadic girdikten sonra sağa geçti. Ancak Ryan Kent, her iki bölgede de bekleneni veremedi.

Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı! Ryan Kent kayıplara karıştı

75 DAKİKA SAHADA KALABİLDİ

27 yaşındaki oyuncu pas hataları ve kaptırdığı toplarla bir kez daha büyük hayal kırıklığı yaşattı. Kent, 8 ikili mücadelenin 5'ini kaybetti, hücum oyuncusu olmasına rağmen hiç şut çekemedi, orta denemesinde bulunmadı, şut pası veremedi. İsmail Kartal, 75. dakikada öğrencisini kenara aldı.
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