Arda Güler yine gündem! Adeta manşetleri süsledi

Real Madrid forması giyen Arda Güler, bu kez transfer olarak değil attığı golle manşetlerde yer aldı.İLK GOLÜNÜ ATTICelta Vigo ile oynanan maçta Real Madrid formasıyla ilk golünü atan Arda Güler, İspanya'nın en büyük gazetesi MARCA'da en ön sırada yer aldı.EN ÇOK GOL ATAN FUTBOLCULARI SIRALANDIMarca, Real Madrid formasıyla en çok gol atan futbolcuları sıraladı ve Arda Güler de listede yer aldı.