Arda Güler yine gündem! Adeta manşetleri süsledi
Real Madrid formasıyla geçen hafta ilk golünü atan Arda Güler, İspanya'da gündem oldu. Geleceğin en yetenekli oyuncuları arasında gösterilen genç ismin fotoğrafı manşetleri süsledi.
Real Madrid forması giyen Arda Güler, bu kez transfer olarak değil attığı golle manşetlerde yer aldı.
İLK GOLÜNÜ ATTI
Celta Vigo ile oynanan maçta Real Madrid formasıyla ilk golünü atan Arda Güler, İspanya'nın en büyük gazetesi MARCA'da en ön sırada yer aldı.
EN ÇOK GOL ATAN FUTBOLCULARI SIRALANDI
Marca, Real Madrid formasıyla en çok gol atan futbolcuları sıraladı ve Arda Güler de listede yer aldı.
İLK GOLÜNÜ ATTI
Celta Vigo ile oynanan maçta Real Madrid formasıyla ilk golünü atan Arda Güler, İspanya'nın en büyük gazetesi MARCA'da en ön sırada yer aldı.
EN ÇOK GOL ATAN FUTBOLCULARI SIRALANDI
Marca, Real Madrid formasıyla en çok gol atan futbolcuları sıraladı ve Arda Güler de listede yer aldı.