A Milli Takım kadrosu belli oldu! Sürpriz isimler var
A Milli Takımımızın, 22 Mart’ta Macaristan ve 26 Mart’ta Avusturya ile yapacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu.
14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında Almanya'nın ev sahipliğinde yapılacak EURO 2024 için hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, Mart ayı içerisinde iki özel maç yapacak.
Macaristan ve Avusturya ile 2 maç yapacak olan Vincenzo Montella yönetimindeki millilerin aday kadrosu belli oldu.
Ajax forması giyen Ahmetcan Kaplan, kariyerine Nürnberg'de devam eden Can Uzun ve Beşiktaş'ta gösterdiği performansla dikkatleri çeken Semih Kılıçsoy, ilk kez A Milli Takım kadrosuna davet edildi.
Millilerin aday kadrosu şu şekilde:
Kaleci: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır
Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Cenk Özkaçar, Ferdi Kadıoğlu
Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Forvet: Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Abdülkadir Ömür, Arda Güler, Can Uzun, Enes Ünal, Kenan Yıldız, Yusuf Yazıcı
Macaristan ve Avusturya ile 2 maç yapacak olan Vincenzo Montella yönetimindeki millilerin aday kadrosu belli oldu.
Ajax forması giyen Ahmetcan Kaplan, kariyerine Nürnberg'de devam eden Can Uzun ve Beşiktaş'ta gösterdiği performansla dikkatleri çeken Semih Kılıçsoy, ilk kez A Milli Takım kadrosuna davet edildi.
Millilerin aday kadrosu şu şekilde:
Kaleci: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır
Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Cenk Özkaçar, Ferdi Kadıoğlu
Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Forvet: Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Abdülkadir Ömür, Arda Güler, Can Uzun, Enes Ünal, Kenan Yıldız, Yusuf Yazıcı