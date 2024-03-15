A Milli Takım kadrosu belli oldu! Sürpriz isimler var

14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında Almanya'nın ev sahipliğinde yapılacak EURO 2024 için hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, Mart ayı içerisinde iki özel maç yapacak.Macaristan ve Avusturya ile 2 maç yapacak olan Vincenzo Montella yönetimindeki millilerin aday kadrosu belli oldu.Ajax forması giyen Ahmetcan Kaplan, kariyerine Nürnberg'de devam eden Can Uzun ve Beşiktaş'ta gösterdiği performansla dikkatleri çeken Semih Kılıçsoy, ilk kez A Milli Takım kadrosuna davet edildi.Millilerin aday kadrosu şu şekilde: