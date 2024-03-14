Fatih Terim onu istiyor! Galatasaray'ın kapısını çalacak

Galatasaray'da Muslera gelişmesi bir türlü neticeye varamıyor. Sarı-kırmızılılarla ücret ve sözleşme süresi konusunda anlaşamayan Uruguaylı eldiven için iddiaların birer birer ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada taraftarlar birçok yorumda bulundu.Sarı-kırmızılılarla henüz anlaşmaya varamayan Muslera için Fatih Terim sonucu bekliyor.Eski takımına asla engel olmak istemeyen tecrübeli çalıştırıcı, Muslera'nın olası ayrılık kararının ardından resmi teklif yaparak ikna etmeye çalışacak.Galatasaray'dan ayrılma kararı verdiği andan itibaren Muslera'nın Panathinaikos'a gitme ihtimali çok yüksek görünüyor. Fatih Terim faktöründen ötürü bu transfere neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.37 yaşındaki eldiven, bu sezon 42 maçta kalesinde 41 gol görürken 17 maçta da kalesini gole kapattı.