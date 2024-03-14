Davinson Sanchez'den kötü haber! Sakatlığında son durum...

Galatasaray başarılı stoperi Davinson Sanchez'in en az 2 hafta daha sahalardan uzak kalacağını Kolombiya Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Galatasaray'ın yeni sezon transferlerinden Davinson Sanchez, sakatlığı sebebiyle Çaykur Rizespor maçını kaçırmıştı.



Tedavisi süren Davinson Sanchez'in bu hafta oynanacak Kasımpaşa maçında da forma giymesi beklenmiyor.



Öte yandan Galatasaray, deneyimli stoperin sakatlığındaki son durumu Kolombiya Futbol Federasyonu'na bildirdi.



Gazeteci Pipe Sierra'nın haberine göre Sarı-Kırmızılılar, Davinson Sanchez'in en az 2 hafta daha sahalardan uzak kalacağı bir sakatlık yaşadığını Kolombiya Futbol Federasyonu'na iletti. Kolombiya 22 Mart Cuma günü İspanya, 26 Mart Salı günü ise Romanya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.



Bu sezon toplam 27 maça çıkan Davinson Sanchez 2169 dakika süre aldı ve 3 gol, 2 asistlik skor katkısı da verdi.



