Yunanistan’da Fatih Terim fırtınası esiyor! İmparator’a hayran kaldılar: “Damga vurmasını biliyor…”

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra bir süre boyunca dinlenen Fatih Terim, sürpriz bir karara imza atmıştı.Yunanistan'ın Panathinaikos takımından gelen teklifi reddetmeyen Terim, kariyerinde yeni bir maceraya adım attı.Yunan ekibiyle birlikte şampiyonluk mücadelesi veren efsane teknik direktör, Yunanistan Süper Ligi'nde dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.Takımıyla şampiyonluk play-off'larında mücadele eden ve taraftarının güvenini kazanan Terim, play off turu ilk maçında Olympiakos'u mağlup etti.Yunanistan'da normal sezonu 4. sırada tamamlayan Panathinaikos, 'Şampiyonluk Turu' adı verilen play-off maçlarına başladı.Play-off turu ilk maçında ezeli rakibi Olympiakos ile karşılaşan Fatih Terim'in öğrencileri, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak tarihi bir zafer elde etti.Fatih Terim, aldığı bu sonuçla birlikte taraftarının güvenini tazeledi ve yeniden gönüllerde taht kurdu.Yunan basını karşılaşmanın ardından Fatih Terim'e övgüler yağdırdı.Sport24, 'Faliro'da yoncanın zaferi Terim'in en mükemmel taktiksel planından geldi!' başlığını kullandığı haberde Fatih Terim'in derbilerdeki başarısına dikkat çekti.Haberde şu ifadeler kullanıldı:'Derbiler başka bir mesele ve Fatih Terim her zaman damgasını vurmayı biliyor. Olympiakos'a karşı 0bunu her zamankinden daha güçlü bir şekilde gösterdi; sahada tam olarak ne istediğini, maçın tüm aşamalarında nasıl mücadele edeceğini ve her şeyden önce tüm 'senaryoları' nasıl yöneteceğini bilen bir takım sundu. Panathinaikos bir an bile rakibinden etkilenmemiş gibi görünerek planına sadık kaldı.'Yunan basınından Sportime, 'Terim ve aldığı risk' başlığını kullandığı haberinde, Fatih Terim'in aldığı galibiyet hakkında şu ifadelere yer verdi:'Fatih Terim, maç hazırlığı ve takım yönetiminden yüksek not alıyor. Bunlardan biri kadrodaki sürprizi, Akaydin'ı kullanmasıydı. Son günlerde onu antrenmanlarda test etmesi tartışmalara yol açtı.''Sonuç olarak risk ortaya çıktı. Fenerbahçe'den kiralık olarak alınan Türk stoper Samet Akaydın da iyi bir performans sergiledi. Terim, hemşerisine güvendi ve onu haklı çıkardı.'