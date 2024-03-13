Uğurcan Çakır gözünü Fenerbahçe'ye dikti! Her şeyi yapmaya hazır

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan ancak antrenmanlara dönen Uğurcan Çakır, pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe karşılaşmasında forma giymeyi çok istiyor. Milli eldiven, bu karşılaşmada oynayabilmek için her türlü fedakarlığa hazır olduğunu teknik heyete belirtti.

Trabzonspor'da uyluğundaki problem nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi teknik ekiple sakatlığı hakkında bir görüşme yaptı.



Onay verilirse oynayacak



27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe karşısında kesin bir dille görev almak istediğini ve her türlü fedakarlığa hazır olduğunu söyledi. Bu nedenle sağlık ekibi, deneyimli eldiven hakkında bir rapor hazırlayacak ve bunu teknik heyet ile paylaşacak. Eğer onay çıkarsa, Uğurcan Çakır, Fenerbahçe'ye karşı forma giyebilir.



Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 17 Mart Pazar günü sahasında ağırlayacak.



31 maçta 36 gol yedi



Çakır, bu sezon 31 maçta forma giyerken kalesinde 36 gol gördü ve 10 maçta gol yemedi.