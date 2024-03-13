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Beyaz Gazete
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Sessizliğini bozdu! Ahmet Nur Çebi'den Arat'a yanıt

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın, geçtiğimiz hafta sonu yapılan Divan Kurulu toplantısında eski yönetimle ilgili sarf etiği açıklamalara Ahmet Nur Çebi'de cevap geldi.

Ekleme: 13.03.2024 - 10:27 Güncelleme: 13.03.2024 - 10:28 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlı kulübün 2024 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda kendi dönemiyle ilgili gündeme gelen iddialara açıklık getirdi.

Duayen gazeteci Atilla Gökçe'ye konuşan Çebi, belgesiz konuşmadığını belge ve raporlar tamamlandığında tüm iddialara tek tek yanıt vereceğini de dile getirerek şunları kaydetti:

'BEŞİKTAŞ'A KİMSE ÇÖKEMEZ'

'Tamamı kibir, yalan ve algı operasyonu... Çökme iddialarını reddediyorum. Kimse Beşiktaş'a çökemez. Bu bir kuşa bak operasyonu. Yukarıdan kuşu gösterip aşağıda farklı şeyler yapıyorlar. Camiayı yanıltıyorlar. En basit örneğini de söyleyeyim: Passolig ve sponsorluk gelirlerini kırdırdılar. Gerçeği farklı ve yanlış iddialarla gündeme getiriyorlar.'

STADIN ALTINDAKİ TEKSTİL ATÖLYESİ İDDİASI

'Tekstil atölyesi iddiası yanlış. Onlar bize kiracı olmadı. Sadece hizmet sözleşmesi yaparak tesiste yer gösterdik. Çocuklar iyi niyetle çalışıp işi tamamladılar. Beşiktaş sofrası o tesise gelen, işi olan herkese açıktır. Bu kadar insani konular eleştiri nedeni olmamalıydı.'

CENK VE SALİH'İN SÖZLEŞMELERİ

Siyah-beyazlı takımın eski başkanı, Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın sözleşmeleriyle ilgili olarak 'Yeni sözleşme için bire üç istiyorlardı. Pazarlığa girmedik. Konuyu yeni yönetimin takdirine bıraktık. Şimdi yetki onlarda. Pazarlığı da imzayı da uzatmadan bitirebilirler' dedi.
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