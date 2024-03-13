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Pendikspor'dan TFF'ye tepki! 'Neden PFDK'ye sevk etmediniz?'

Pendikspor, TFF tarafından yapılan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevkleri açıklamasında Fenerbahçeli oyuncu Mert Hakan Yandaş'a yer verilemmesine tepki gösterdi. Kulüpten yapılan açıklamada "Anlaşılan o ki bu futbolcu, 90 dakika boyunca hakemi etkisi altına aldığı gibi maçın gözlemcilerini de etkilemeyi başarmış. Merak ettiğimiz tüm Türkiye'nin gördüğü maçın hakemine yapılan tehditler federasyon temsilcilerine de mi yapıldı?" denildi.

Pendikspor'dan TFF'ye tepki! 'Neden PFDK'ye sevk etmediniz?'
Ekleme: 13.03.2024 - 10:24 Güncelleme: 13.03.2024 - 10:27 / Editör: Ozge Selin
Pendikspor Kulübü, Süper Lig'in 29. haftasında oynananFenerbahçe-Pendikspor maçında sarı lacivertli oyuncu Mert Hakan Yandaş'ın maçın hakemi Kadir Sağlam'ı tehdit ettiği halde PFDK'ye sevk edilmemesine tepki gösterdi ve söz konusu futbolcu için başvuruda bulunulacağını belirtti.

Pendikspor'dan TFF'ye tepki! 'Neden PFDK'ye sevk etmediniz?'

'SİZİ DE Mİ TEHDİT ETTİ?'
Kırmızı beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

'TFF tarafından yapılan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevkleri açıklamasında, geçtiğimiz pazar günü oynanan Fenerbahçe-Siltaş Yapı Pendikspor müsabakasında yaptığı ahlak ve etik dışı, sportmenliğe aykırı hareketlere rağmen 'Mert Hakan Yandaş' isimli futbolcuya hiçbir şekilde yer verilmemiştir. Anlaşılan o ki bu futbolcu, 90 dakika boyunca hakemi etkisi altına aldığı gibi maçın gözlemcilerini de etkilemeyi başarmış. Merak ettiğimiz tüm Türkiye'nin gördüğü maçın hakemine yapılan tehditler federasyon temsilcilerine de mi yapıldı? Hangi ayrıcalıklarla sahaya çıktığını bilmediğimiz bu futbolcu saha içinde bir ceza almadığı gibi sonrasında da aynı şekilde korunmaya devam etmiş. Alınan bu karar maalesef bizi şaşırtmıyor ama yapılan bu haksızlık karşısında susmayacağımızı ve hakkımızı arayıp, adaletin yerini bulması adına avukatlarımız aracılığıyla gerekli itirazların yarın sabah yapılacağını kamuoyuna duyururuz.'
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