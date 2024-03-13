Mauro Icardi'den çocuklara mesaj var

Rizespor karşısında skoru belirleyen Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçti.Arjantinli oyuncu, sarı-kırmızılı formayla bir takvim yılındaki 11 ayda da gol atmayı başardı. Temmuz ayını maça çıkmadığı için pas geçen Icardi, Mart ayı listesine Rizespor'u ekledi ve 11 aylık seriyi tamamladı.Şampiyonluğun geldiği geçtiğimiz sezon, zaferin mimarı olan oyuncu 23 gol-8 asist kaydetmişti. Mauro Icardi bu sezon ise 21 gol-10 asistle oynuyor.Geçen sezon ligde Galatasaray'ın bulduğu gollerin yüzde 37'sinde pay sahibi olan Icardi'de bu oran bu sezon yüzde 34. En fazla golü mayıs ayında kaydeden yıldız oyuncudan teknik heyet yine final haftalarında daha çok skor katkısı bekliyor.6-2 kazanılan Rizespor maçının ardından 3 günlük izni fırsat bilen Icardi, eşi ve çocuklarıyla soluğu İtalya'da alıp, dinlenme imkanı buldu.Öte yandan ilkokul çağındaki çocukların bile gol sevincini taklit ettiği Arjantinli futbolcu, sosyal medya paylaşımıyla hayranlarına mesaj gönderdi.'Her çocukta nesillerimizin tarihine eklenecek yeni bir bölüm vardır.' paylaşımı yapan Mauro Icardi, gönderisinde çocukların gol sevinci önünde çektirdiği fotoğrafa da yer verdi.