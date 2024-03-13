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Lucas Torreira kararını verdi! Yeni adresi derken...

Trendyol Süper Lig'de yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Lucas Torreira için dev takımların ilgisi devam ediyor. Yıldız oyuncu, o takım tarafından yakın takibe alınırken, transferle ilgili kararını da verdi. İşte tüm detaylar...

Ekleme: 13.03.2024 - 16:35 Güncelleme: 13.03.2024 - 16:42 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig'de yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Sarı kırmızılılarda gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Lucas Torreira için dev takımların ilgisi devam ediyor.

Yıldız oyuncu, o takım tarafından yakın takibe alınırken, transferle ilgili kararını da verdi. İşte tüm detaylar...

Lucas Torreira kararını verdi! Yeni adresi derken...

Süper Lig'de geride kalan 29 hafta sonunda lider olan Galatasaray'da moraller yerinde.

Sarı-kırmızılılar bu hafta ise Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk oyuncularla yaptığı toplantıda kalan maçların hepsinden 3 puan beklediğini iletti.

Lucas Torreira kararını verdi! Yeni adresi derken...

Sarı-kırmızılılarda son oynanan Çaykur Rizespor maçında bu forma altındaki ilk golünü kaydeden Lucas Torreira için ise dikkat çeken gelişmeler ortaya çıktı.

BOCA'NIN TORREIRA ISRARI

Sezon başında da adı Boca Juniors ile anılan Uruguaylı oyuncu için Arjantin ekibi ısrarını sürdürüyor.

Başkan Riquelme'nin de istediğini açıkladığı Uruguaylı için önümüzdeki günlerde G.Saray'ın kapısı çalabilir.


Lucas Torreira kararını verdi! Yeni adresi derken...



Cimbom'un bırakmayı düşünmediği 27 yaşındaki oyuncu da ayrılmak istemiyor.

Lucas Torreira'nın Galatasaray ile 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Yıldız isim sarı-kırmızılı formayla 71 maça çıktı.

Güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olan oyuncuyu Galatasaray, Arsenal'dan 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer etmişti.
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