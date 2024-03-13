Jayden Oosterwolde milli takım yolunda: Forma giymeye hazırlanıyor!

Fenerbahçe'de bu sezon başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan Jayden Oosterwolde'ye müjdeli haber Hollanda Milli Takımı'ndan geldi.

Fenerbahçe'nin Hollandalı sol beki Jayden Oosterwolde ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.



MİLLİ TAKIM MÜJDESİ



Bu sezon çok ciddi bir çıkış yakalayan Hollandalı sol beke milli takım müjdesi geldi. Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Ronald Koeman'ın Jayden Oesterwolde'yi milli takım geniş kadrosuna almayı düşündüğü bildirildi.



OOSTERWOLDE İÇİN ÇOK ANLAMLI



Bu Oosterwolde için çok anlamlı bir gelişme oldu. Zira 22 yaşındaki savunmacı daha önce Hollanda Milli Takım'ına çağrılmadığı gibi alt yaş kategorilerinde de hiç forma giymemişti.



INTER PEŞİNE DÜŞTÜ



Hollandalı futbolcu için bir önemli gelişme daha oldu. İtalyan devi İnter'in Jayden Oosterwolde'yu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.



INZAGHI'DEN YAKIN TAKİP...



Inter Teknik Direktörü Simone İnzaghi'nin Jayden Oosterwolde'yi takip ettiği ve performansını çok beğendiği iddia ediliyor. Bu gelişmenin ardından Oosterwolde ile ilgili olarak Fenerbahçe'ye ilgi mektubu gelebileceği de ifade ediliyor.



BU SEZONKİ PERFORMANSI



Bu sezon tüm kulvarlarda 37 resmi maçta Fenerbahçe forması giyen Oosterwolde bu karşılaşmalarda 2739 dakika sahada kaldı ve 2 de gol attı.



HARİKA BİR SEZON GEÇİRİYOR



Hem sol bek hem de stoperde son derece başarılı bir performans ortaya koyarak birçok kulübün dikkatini çekti.