Galatasaraylılar ekran başına! Geri dönüyor ...

Sezon başında büyük ümitler ile gittiği Premier Lig ekibi Aston Villa'da kendini gösteremeyen Nicolo Zaniolo'ya İtalyan ekibi Lazio'nun talip olduğu ileri sürüldü.

Premier Lig ekibi Aston Villa'da beklentilerin altında kalan ve süre almakta zorlanan Nicolo Zaniolo, büyük ihtimalle sezon sonunda Galatasaray'a geri dönecek.İtalyan basınına yansıyan haberlerde Lazio'nun 24 yaşındaki futbolcuya talip olduğu ve sarı-kırmızılıların kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi.Nicolo Zaniolo için daha önce ülkesinden Milan, Fiorentina ve Juventus'un adı gündeme gelmişti.Aston Villa'da bu sezon 31 maça çıkan İtalyan futbolcu, 2 gol attı. Yıldız ismin Galatasaray ile 30 Haziran 2025'e kadar kontratı bulunuyor.