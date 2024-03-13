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Futbolda kaos sürüyor! Ali Koç, Okan Buruk hakkında ne dedi?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında yabancı hakem polemiği üzerinden Galatasaray Teknik direktörü Okan Buruk hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ekleme: 13.03.2024 - 15:57 Güncelleme: 13.03.2024 - 16:03 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde sarı lacivertli kulübün gündemine ilişkin açıklama yaptığı bir basın toplantısı düzenledi.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak sözlerine başlayan Koç, basın toplantısının öznesinin Galatasaray olacağını vurguladı.

Koç, düzenlediği basın toplantısında yabancı hakem polemiği üzerinden Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk için de dikkat çeken ifadeler kullandı.

YABANCI HAKEM TALEBİNDE BULUNUN

Yabancı hakem talebi hakkında konuşan Ali Koç, şunları söyledi;

Madem TFF Başkanı'ndan memnun değilsiniz, kurullar rezil... Hakemler kötü... O zaman siz de bizim gibi yabancı hakem talebinde bulunun! Mertseniz, dürüstseniz, kendinize güveniyorsanız... Bu sizin en büyük samimiyet testiniz. Hakemlerden memnunsunuz! Sadece bizim maçlarda güvenmiyorsunuz! Riyakar oğlu riyakarsınız! Belki de ülke için beka sorunusunuz. Milyonlar için sorunsunuz.

'Okan Buruk'a sormak lazım en yakın hakem arkadaşı kim, bilenler bilir'

Okan Buruk ile ilgili ifadelerde bulunan Koç, şu sözleri sarf etti:

Hocaya (Okan Buruk) sormak lazım en yakın hakem arkadaşı kim, bilenler bilir. Yabancı hakem istemezler, Avrupa'da yabancı hakemlerin nasıl maç yönettiğini görüyorlar. Kendilerini, Avrupa'da yere atıyorlar ama onlar 'Kalk' diyor. Tabii istemezler.

'Yabancı hakem istememelerinin sebebi aşikardır'

Sarı-kırmızılı takımın yabancı hakem istememesinin aşikar olduğunu belirten Koç, şu açıklamayı yaptı:

Yabancı hakem istememelerinin sebebi aşikardır. Türk futbolunun ne hale geldiğini görmek için Galatasaray - Antalyaspor maçına bakmak, yeterli olacaktır. Sonrasında yaşananlar gayri ahlaki spor kültürünün mükemmel bir örneğidir. O kadar çok örnek verebiliriz ki, iki sezon Netflix dizisi çıkar.

Okan Buruk ne demişti

Okan Buruk, Fenerbahçe'nin Süper Kupa için yabancı hakem istediği yönündeki haberlerle ilgili şöyle konuşmuştu:

Yabancı hakemle ilgili Fenerbahçe'nin bir talebi olmuş. Bunu kulüp olarak mı yaptılar, yazılı olarak mı yaptılar, arkasında başka hesaplar mı var bilmiyoruz. Biz, Türk hakemlerine güveniyoruz. Onların en iyisini yapabileceğini biliyoruz. İş onlarla devam edecek. Dünyanın birçok yerinde yabancı hakem kullanılıyor. Avrupa kupalarında da birçok yabancı hakemi de gördük. Bazen Türk hakemlerin hakkının yenildiğini düşünüyorum. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki hakemleri gördükten sonra kimse kusura bakmasın bizim hakemlerimiz hepsinden iyi. Onların da güvene ihtiyacı var. Çok önemli bir yarış var. Türkiye Futbol Federasyonu da hakemleri desteklemek için yeni uygulamaları hayata geçiriyor. Süper Kupa'nın hakemleriyle ilgili karar federasyonun. Türk veya yabancı olursa olsun maça çıkacağız.


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