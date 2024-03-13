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Fenerbahçe'de şok ayrılık! Kimse beklemiyordu...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler, ligin yanı sıra gelecek sezon transfer çalışmalarını da sürdürürken, beklenmedik bir haber geldi. Sarı lacivertlilerde haziran ayında sürpriz bir ayrılığın gerçekleşebileceği ifade edildi. Dünyaca ünlü teknik direktörün, Kanarya'nın yıldızı için devreye girdiği belirtildi. İşte o isim ve tüm detaylar...

Ekleme: 13.03.2024 - 11:45 Güncelleme: 13.03.2024 - 11:53 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Kimse beklemiyordu...

Sarı lacivertliler, ligin yanı sıra gelecek sezon transfer çalışmalarını da sürdürürken, beklenmedik bir haber geldi.

Kanarya'da haziran ayında sürpriz bir ayrılığın gerçekleşebileceği ifade edildi.

Dünyaca ünlü teknik direktörün, Kanarya'nın yıldızı için devreye girdiği belirtildi. İşte o isim ve tüm detaylar...

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Kimse beklemiyordu...

Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde başarılı bir şekilde yoluna devam eden Fenerbahçe'de sıcak haberler gelmeye devam ediyor.

Sarı lacivertlilerde birçok oyuncu bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Bu futbolculardan biri de geçen sezon devre arasında kadroya katılan Jayden Oosterwolde.

Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin Hollandalı sol bekiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Kimse beklemiyordu...

Bu sezon çok ciddi bir çıkış yakalayan Hollandalı sol beke milli takım müjdesi geldi.

Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Ronald Koeman'ın Jayden Oesterwolde'yi milli takım geniş kadrosuna almayı düşündüğü bildirildi.

Hollandalı futbolcu için bir önemli gelişme daha oldu.

Takvim'in haberine göre, İtalyan devi İnter'in Jayden Oosterwolde'yu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Kimse beklemiyordu...

INZAGHI'DEN YAKIN TAKİP...

Inter Teknik Direktörü Simone İnzaghi'nin Jayden Oosterwolde'yi takip ettiği ve performansını çok beğendiği iddia ediliyor.

Bu gelişmenin ardından Oosterwolde ile ilgili olarak Fenerbahçe'ye ilgi mektubu gelebileceği de ifade ediliyor.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Kimse beklemiyordu...

Bu sezon tüm kulvarlarda 37 resmi maçta Fenerbahçe forması giyen Oosterwolde bu karşılaşmalarda 2739 dakika sahada kaldı.

Öte yandan Oosterwolde bu sezon 2 de gol attı.
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