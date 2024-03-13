Fenerbahçe'de alarm! 20 gol atan yıldızın sözleşmesi bitiyor

Fenerbahçe’de Michy Batshuayi rüzgârı esiyor. Belçikalı golcü, Sarı-lacivertli formayla bu sezon tam 20 gole imza attı.Dzeko'nun gölgesinde kalmasına rağmen yakaladığı istatistikler ile farkını ortaya koyan Batshuayi, Süper Lig’de 20 maçta 422 dakika süre alıp 8 gol, 1 asistlik performans sergiledi. UEFA Konferans Ligi’nde 6 gol, 2 asiste imza atan 30 yaşındaki golcü futbolcu Türkiye Kupası’nda da 6 kez rakip fileleri havalandırdı.Devre arasında hakkında birçok transfer iddiası ortaya atılan ve ilk 11'de düzenli oynayamamaktan şikayetçi olduğu öne sürülen Belçikalı yıldız, sezon sonunda sarı-lacivertli takım ile sözleşmesini tamamlayacak.Eğer sarı-lacivertli takım idarecileri Batshuayi ile yeni sözleşme imzalamaz ise 30 yaşındaki futbolcu bedelsiz olarak takımdan ayrılacak.