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Fenerbahçe'de alarm! 20 gol atan yıldızın sözleşmesi bitiyor

Fenerbahçe'de sezonun en başarılı isimleri arasında gösterilen Michy Batshuayi'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Ekleme: 13.03.2024 - 10:55 Güncelleme: 13.03.2024 - 10:56 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe’de Michy Batshuayi rüzgârı esiyor. Belçikalı golcü, Sarı-lacivertli formayla bu sezon tam 20 gole imza attı.

Dzeko'nun gölgesinde kalmasına rağmen yakaladığı istatistikler ile farkını ortaya koyan Batshuayi, Süper Lig’de 20 maçta 422 dakika süre alıp 8 gol, 1 asistlik performans sergiledi. UEFA Konferans Ligi’nde 6 gol, 2 asiste imza atan 30 yaşındaki golcü futbolcu Türkiye Kupası’nda da 6 kez rakip fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe'de alarm! 20 gol atan yıldızın sözleşmesi bitiyor

SEZON SONU KONTRATI SONA ERİYOR

Devre arasında hakkında birçok transfer iddiası ortaya atılan ve ilk 11'de düzenli oynayamamaktan şikayetçi olduğu öne sürülen Belçikalı yıldız, sezon sonunda sarı-lacivertli takım ile sözleşmesini tamamlayacak.

Eğer sarı-lacivertli takım idarecileri Batshuayi ile yeni sözleşme imzalamaz ise 30 yaşındaki futbolcu bedelsiz olarak takımdan ayrılacak.
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