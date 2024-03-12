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Yunan basını fena çark etti! Fatih Terim'e büyük övgü...

Yunanistan Ligi'ndeki ilk play-off mücadelesinde Fatih Terim'li Panathinaikos, Olympiakos'u mağlup etti. Terim'in bu galibiyeti ise Yunan basınında övgüyle karşılandı.

Ekleme: 12.03.2024 - 16:31 Güncelleme: 12.03.2024 - 16:31 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan Ligi'nde Play-Off mücadelesinde Fatih Terim liderliğindeki Panathinaikos, deplasmanda geriye düştüğü maçta ezeli rakibi Olympiakos'u 3-1 mağlup etmeyi başardı. Normal sezonu ezeli rakibi Olympiakos'un altında 4. sırada bitirmesi nedeniyle Yunan basınının eleştirilerinin hedefi olan Fatih Terim, play-off'da ezeli rakibe karşı alınan galibiyetle yeniden gönülleri fethetti.

MAÇ HAZIRLIĞI VE TAKIM YÖNETİMİ ÖVGÜSÜ

Yunan basınından Sportime, "Terim ve aldığı risk" başlığını kullandığı haberinde, Fatih Terim'in aldığı galibiyet hakkında şu ifadelere yer verdi: "Fatih Terim, maç hazırlığı ve takım yönetiminden yüksek not alıyor. Bunlardan biri kadrodaki sürprizi, Akaidin'i kullanmasıydı. Son günlerde onu antrenmanlarda test etmesi tartışmalara yol açtı. Sonuç olarak risk ortaya çıktı. Fenerbahce'den kiralık olarak alınan Türk stoper Samet Akaydın da iyi bir performans sergiledi. Terim, hemşehrisine güvendi ve onu haklı çıkardı."

"GELDİĞİNDEN BERİ EN İYİ PERFORMANSI"

Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Fenerbahçe'den transfer edilen Samet Akaydın'ın performansının da altını çizen Sportime, "Gücün hakim olduğu, düelloların hakim olduğu ve topla oynamak zorunda olmadığı bir maçta en iyi görünümünü vermesi tesadüf değil. Karaiskakis'te oynanan oyunun tarzını beğendi ve muhtemelen Yunanistan'a geldiğinden beri en iyi performansını sergiledi. Umarım takımdaki herkes böyle devam eder." ifadelerini kullandı.

"DERBİLERE DAMGA VURMASINI BİLİYOR"

Sport24, "Faliro'da yoncanın zaferi Terim'in en mükemmel taktiksel planından geldi!" başlığını kullandığı haberde Fatih Terim'in derbilerdeki başarısına dikkat çekti: "Derbiler başka bir mesele ve "barut içen" Fatih Terim her zaman "damgasını" vurmayı biliyor. Ve Olympiakos'a karşı bunu her zamankinden daha güçlü bir şekilde gösterdi; sahada tam olarak ne istediğini, maçın tüm aşamalarında nasıl mücadele edeceğini ve her şeyden önce tüm "senaryoları" nasıl yöneteceğini bilen bir takım sundu. Rakip lider olmasına rağmen Panathinaikos bir an bile etkilenmemiş gibi görünerek planına sadık kaldı."

"FATİH TERİM'DEN UNUTULMAYACAK GECE"

Sport24, haberde Fatih Terim'in taktik planına dikkat çekerek, "Terim'in konuşmaları ve dışarıdan gelen şüphelerin ortasında soyunma odasında morali yükselten bir galibiyet, takımın en mükemmel taktiksel oyunundan geldi. Ekibiyle birlikte saatlerce oyuncularının hazırlanmasına ayrılan Panathinaikos'un antrenörü, Olympiakos'un oyununun her detayını anlattı. Fatih Terim'den bir sonraki geceye kadar unutulmayacak bir gece..." ifadelerini kullandı.

BAKASETAS'A ÖVGÜLER

Sportal, Olympiakos karşısında gol atmayı başaran Panathinaikos'un Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Anastasios Bakasetas'ın performansı için de "Yunan bir oyuncu olarak Bakasetas'ın alışma süresine ihtiyacı yoktu. Bir şampiyonluk yaşadı ve zirvedeki baskıyı biliyor. Yunan oyuncu, henüz kötü bir görünüm sergilemeden becerilerini gösterdi ve büyük 5'in üç takımıyla oynadığı maçlarda şimdiden üç gol attı. Sadece AEK'e karşı gol atamadı, çünkü oynamadı..." ifadelerini kullandı.

PANATHİNAİKOS'UN SIRADAKİ MAÇI

Fatih Terim liderliğindeki Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nde 2. Play-Off maçına 31 Mart Pazar günü saat 18:00'de PAOK karşısında çıkacak.
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