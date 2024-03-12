TFF'den anlamlı hareket! Süper Kupa gelirleri bağışlanıyor

TFF, Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçının bilet gelirlerinin iki kulübün ortak kararıyla 6 Şubat depremlerinden etkilenen depremzedelere bağışlanacağını açıkladı.

TFF son olarak yaptığı açıklama ile Süper Kupa maçının bilet gelirlerinin 6 Şubat depremzedelerine bağışlanacağını duyurdu.



İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:



'2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. arasında Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.30'da oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının bilet gelirleri, Türkiye Futbol Federasyonu ve iki kulübün ortak kararı ile 6 Şubat depremlerinden etkilenen depremzede vatandaşlarımız yararına bağışlanacaktır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



Türkiye Futbol Federasyonu'