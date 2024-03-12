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TFF'den anlamlı hareket! Süper Kupa gelirleri bağışlanıyor

TFF, Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçının bilet gelirlerinin iki kulübün ortak kararıyla 6 Şubat depremlerinden etkilenen depremzedelere bağışlanacağını açıkladı.

TFF'den anlamlı hareket! Süper Kupa gelirleri bağışlanıyor
Ekleme: 12.03.2024 - 12:54 Güncelleme: 12.03.2024 - 13:02 / Editör: Ozge Selin
TFF son olarak yaptığı açıklama ile Süper Kupa maçının bilet gelirlerinin 6 Şubat depremzedelerine bağışlanacağını duyurdu.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

'2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. arasında Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.30'da oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının bilet gelirleri, Türkiye Futbol Federasyonu ve iki kulübün ortak kararı ile 6 Şubat depremlerinden etkilenen depremzede vatandaşlarımız yararına bağışlanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türkiye Futbol Federasyonu'
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