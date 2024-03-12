Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Yeni şampiyonluk oranları belli oldu

Süper Lig'de sezonun bitimine 9 hafta kalırken heyecan her geçen hafta daha da artmaya devam ediyor. Bitime haftalar kala Süper Lig'de şampiyonluk oranlarında da güncellemeye gidildi.

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun bitmesine sadece 9 hafta kalırken şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ediyor.



Galatasaray ile Fenerbahçe arasında devam eden şampiyonluk yarışı nefes kesmeye devam ediyor. Süper Lig'de hangi takımın şampiyon olacağına yönelik oranlarda iddaa tarafından güncellemeye gidildi. İşte Süper Lig'de değişen şampiyonluk oranları...



Geçtiğimiz hafta 1.86'ya yükseltilen Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı bu hafta ise 1.95'e yükseltildi.



Geçen hafta 1.61'e düşürülen Galatasaray'ın şampiyonluk oranı ise yapılan son güncellemeyle birlikte 1.54'e geriledi.



