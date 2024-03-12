  • USD: 31,99 - 32,04
  • EURO: 34,97 - 35,03
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Yeni şampiyonluk oranları belli oldu

Süper Lig'de sezonun bitimine 9 hafta kalırken heyecan her geçen hafta daha da artmaya devam ediyor. Bitime haftalar kala Süper Lig'de şampiyonluk oranlarında da güncellemeye gidildi.

Ekleme: 12.03.2024 - 14:33 Güncelleme: 12.03.2024 - 14:34 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun bitmesine sadece 9 hafta kalırken şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ediyor.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında devam eden şampiyonluk yarışı nefes kesmeye devam ediyor. Süper Lig'de hangi takımın şampiyon olacağına yönelik oranlarda iddaa tarafından güncellemeye gidildi. İşte Süper Lig'de değişen şampiyonluk oranları...

Geçtiğimiz hafta 1.86'ya yükseltilen Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı bu hafta ise 1.95'e yükseltildi.

Geçen hafta 1.61'e düşürülen Galatasaray'ın şampiyonluk oranı ise yapılan son güncellemeyle birlikte 1.54'e geriledi.

Ankara'nın 5 yılı böyle geçti: Mansur Yavaş'tan hizmet yerine tabela belediyeciliği...
Başkan Erdoğan Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi açılışında konuşuyor
11 ilde 'Sibergöz-24' operasyonu: 139 şüpheli yakalandı
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 31 bin 184 sivil öldü
MİDLAS, TCG İstanbul'dan ilk atışını başarıyla gerçekleştirdi
Cumhur İttifakı İzmir Adayı Hamza Dağ kendisini en çok heyecanlandıran projeyi canlı yayında açıkladı
İmamoğlu durdurdu: Proje sözde kaldı! İşte CHP usulü belediyecilik
Fitch Ratings'ten Türkiye analizi: Güvenimiz arttı! Dış finansman koşullarındaki iyileşme dikkat çekti
Krizlerin tek merkezi CHP!
Murat Kurum duyurdu! İstanbul yeni meydanlarıyla ilgili projeler hazır
CHP'de etekler tutuştu! İzmir elden gidiyor
Ekrem Yalanoğlu' Açılış sahte çıktı, vatandaş şoke oldu
Katil oğlunu ABD'ye kaçırmıştı: Eylem Tok ve oğlu için Talepname iletilecek
Açılışını Hamza Dağ yaptı! Çocuklara güzel haber
Adana'da skandal olay! Zeydan Karalar, şikayetini dile getiren vatandaşın üzerine yürüdü
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Birleşmiş Milletler'de 'İsrail' protestosu
Yerel zincir marketler İstanbul'da temel gıdada yüzde 25'e varan indirim yapacak
'Uçaklar düşsün diye bilerek hatalı üretiyorlar' Dünyaca ünlü firmayı ifşaladı, ölü bulundu
Başkan'dan mesaj! İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy...
Adana Büyükşehir'de skandal! Cumhurbaşkanının şehitler için taziye mesajını paylaştı, işten çıkarıldı
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Google'dan uyarı geldi: O özellik telefonlardan kalkıyor

Google'dan uyarı geldi: O özellik telefonlardan kalkıyor

Emeklilere bayram ikramiyesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Emeklilere bayram ikramiyesi Resmi Gazete'de yayımlandı

İslam Memiş 2 kritik tarihi duyurdu! O seviyede alım fırsatı olacak

İslam Memiş 2 kritik tarihi duyurdu! O seviyede alım fırsatı olacak

TikTok, Instagram'a rakip oluyor: Yeni fotoğraf uygulaması yolda

TikTok, Instagram'a rakip oluyor: Yeni fotoğraf uygulaması yolda

Harita alarm veriyor! Şubat 2024 çok kurak geçti

Harita alarm veriyor! Şubat 2024 çok kurak geçti