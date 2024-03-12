  • USD: 31,99 - 32,04
  • EURO: 34,97 - 35,03
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Okan Buruk'un gözü Fenerbahçe'de. İşte dikkat çeken istatistik...

Süper Lig'de Fenerbahçe ile heyecan dolu bir şampiyonluk yarışı veren Galatasaray için dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. İstatistiğin yanında bir de teknik direktör Okan Buruk, gözünü Fenerbahçe'nin rekoruna dikti.

Ekleme: 12.03.2024 - 11:18 Güncelleme: 12.03.2024 - 11:25 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk için çekişen Galatasaray, zirvede iki puan farkla önde yer alıyor.

Bitime 9 hafta kala avantajını kaybetmek istemeyen sarı-kırmızılı takım, sergilediği performansla da diğer yıllara göre bambaşka bir dönem yaşıyor.

Bu sezon Süper Lig'de sadece Hatayspor'a yenilen Aslan, deplasmanda Kayserispor, Fenerbahçe ve Sivasspor ile berabere kaldı. 29 haftada 78 puana ulaşan Cimbom, 34 haftalık maratonda şampiyonluğa ulaştığı 5 sezonda topladığı puanları solladı.


Okan Buruk'un gözü Fenerbahçe'de. İşte dikkat çeken istatistik...

Galatasaray yeni rekora gözünü dikti

Fatih Terim döneminde 2012'de 77, 2013'te 71, 2018'de 77 ve 2019'da 69 puanla mutlu sona ulaşan Galatasaray, 2015'te Hamza Hamzaoğlu yönetiminde 77 puanla 4. yıldızı takmıştı.

Okan Buruk, bu sezon daha 29 maçta ulaştığı 78 puanla şampiyonların 34 haftalık performansını geride bıraktı. Sezonun kalan bölümünde oynayacağı 9 maçta 27 puan daha toplama şansı olan Okan Buruk'un takımı Galatasaray, 3 puanlı sistemde Fenerbahçe'ye ait olan 93 puanlık (1988-89) rekoru da geçip adını tarihe yazdırma peşinde.
Ankara'nın 5 yılı böyle geçti: Mansur Yavaş'tan hizmet yerine tabela belediyeciliği...
Başkan Erdoğan Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi açılışında konuşuyor
11 ilde 'Sibergöz-24' operasyonu: 139 şüpheli yakalandı
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 31 bin 184 sivil öldü
MİDLAS, TCG İstanbul'dan ilk atışını başarıyla gerçekleştirdi
Cumhur İttifakı İzmir Adayı Hamza Dağ kendisini en çok heyecanlandıran projeyi canlı yayında açıkladı
İmamoğlu durdurdu: Proje sözde kaldı! İşte CHP usulü belediyecilik
Fitch Ratings'ten Türkiye analizi: Güvenimiz arttı! Dış finansman koşullarındaki iyileşme dikkat çekti
Krizlerin tek merkezi CHP!
Murat Kurum duyurdu! İstanbul yeni meydanlarıyla ilgili projeler hazır
CHP'de etekler tutuştu! İzmir elden gidiyor
Ekrem Yalanoğlu' Açılış sahte çıktı, vatandaş şoke oldu
Katil oğlunu ABD'ye kaçırmıştı: Eylem Tok ve oğlu için Talepname iletilecek
Açılışını Hamza Dağ yaptı! Çocuklara güzel haber
Adana'da skandal olay! Zeydan Karalar, şikayetini dile getiren vatandaşın üzerine yürüdü
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Birleşmiş Milletler'de 'İsrail' protestosu
Yerel zincir marketler İstanbul'da temel gıdada yüzde 25'e varan indirim yapacak
'Uçaklar düşsün diye bilerek hatalı üretiyorlar' Dünyaca ünlü firmayı ifşaladı, ölü bulundu
Başkan'dan mesaj! İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy...
Adana Büyükşehir'de skandal! Cumhurbaşkanının şehitler için taziye mesajını paylaştı, işten çıkarıldı
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Google'dan uyarı geldi: O özellik telefonlardan kalkıyor

Google'dan uyarı geldi: O özellik telefonlardan kalkıyor

Emeklilere bayram ikramiyesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Emeklilere bayram ikramiyesi Resmi Gazete'de yayımlandı

İslam Memiş 2 kritik tarihi duyurdu! O seviyede alım fırsatı olacak

İslam Memiş 2 kritik tarihi duyurdu! O seviyede alım fırsatı olacak

TikTok, Instagram'a rakip oluyor: Yeni fotoğraf uygulaması yolda

TikTok, Instagram'a rakip oluyor: Yeni fotoğraf uygulaması yolda

Harita alarm veriyor! Şubat 2024 çok kurak geçti

Harita alarm veriyor! Şubat 2024 çok kurak geçti