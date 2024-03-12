İsrail, Filistin futbol efsanesi Muhammed Berekat'ı katletti

Tüm dünyanın gözlerini kapattığı İsrail ablukasındaki Gazze'den bir kötü haber daha geldi. İddiaya göre, Filistin Futbolunun efsane ismi Muhammed Berekat, İsrail bombardımanında hayatını kaybetti.

Filistin Futbolunun efsane ismi 39 yaşındaki Muhammed Berekat, Han Yunus şehrindeki evininin İsrail bombardımanında isabet alması sonucu hayatını kaybetti.



114 GOL KAYDETTİ



Filistin Milli Takımı'nın yanı sıra, Filistin ve Ürdün'ün birçok takımında forma giyen 39 yaşındaki forvet oyuncusu kariyerinde 114 gol kaydetmişti.



HASTANEDE ÇALIŞIYORDU



Aynı zamanda doktor olan ve hastanede görev yapan Muhammed Berekat, saha dışında da çok sevilen ve saygı duyulan bir isimdi.