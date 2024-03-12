  • USD: 31,99 - 32,04
  • EURO: 34,97 - 35,03
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İsmail Yüksek hayalindeki takımı açıkladı

İsmail Yüksek, transfer olacağı takımın sisteminin de önemli olacağını belirterek, "Avrupa'da gitmek isteyeceğim kulüp, çocukluk hayalim Manchester United" dedi.

Ekleme: 12.03.2024 - 11:10 Güncelleme: 12.03.2024 - 11:11 / Editör: Ozge Selin
İznik Belediyesi tarafından başlatılan 'Genç Tecrübeler Buluşuyor' projesi kapsamında İznik Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek katıldı.

Çocuklarla buluşan ve onların sorularını yanıtlayan Yüksek, deneyimlerini aktardı. Bir çocuğun, 'Bu sezon Avrupa'da ve Türkiye'de oynadığınız en zor maç hangisi?' sorusu üzerine, hiçbir maçın kolay geçmediğini ifade eden Yüksek, 'UEFA Konferans Ligi'nde oynadığımız en zor maç deplasmanda 1-0 kazandığımız Twente maçı olabilir.' diye konuştu.

'Hayalim Manchester United'

Avrupa'da transfer olacağı kulübün sistemi ve adapte olma sürecinin önemini vurgulayan İsmail Yüksek'in açıklaması şöyle:

Önemli olan doğru zaman, doğru şartlar ve hangi sistemde oynadıkları. Benim oraya adapte olma sürecim de çok önemli. Avrupa'da gitmek isteyeceğim kulüp, hayalim Manchester United.

'Arda Güler'in geleceği çok güzel olacak'

Arda Güler ile ilgili gelen bir soruya İsmail Yüksek şunları söyledi:

Arda Güler çok özel bir futbolcu, çok da güzel bir geleceğe sahip olacağını düşünüyorum. Bunu da geçen günkü maçta gösterdi. Umarım kariyeri boyunca bütün güzellikler onunla olur. Arda Güler şu an 19 yaşında, sizden yaklaşık 5 yaş büyük, o hayal ederek bu günlere geldi. Hayal etmeyi asla bırakmayın.

İsmail Yüksek hayalindeki takımı açıkladı




Ankara'nın 5 yılı böyle geçti: Mansur Yavaş'tan hizmet yerine tabela belediyeciliği...
Başkan Erdoğan Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi açılışında konuşuyor
11 ilde 'Sibergöz-24' operasyonu: 139 şüpheli yakalandı
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 31 bin 184 sivil öldü
MİDLAS, TCG İstanbul'dan ilk atışını başarıyla gerçekleştirdi
Cumhur İttifakı İzmir Adayı Hamza Dağ kendisini en çok heyecanlandıran projeyi canlı yayında açıkladı
İmamoğlu durdurdu: Proje sözde kaldı! İşte CHP usulü belediyecilik
Fitch Ratings'ten Türkiye analizi: Güvenimiz arttı! Dış finansman koşullarındaki iyileşme dikkat çekti
Krizlerin tek merkezi CHP!
Murat Kurum duyurdu! İstanbul yeni meydanlarıyla ilgili projeler hazır
CHP'de etekler tutuştu! İzmir elden gidiyor
Ekrem Yalanoğlu' Açılış sahte çıktı, vatandaş şoke oldu
Katil oğlunu ABD'ye kaçırmıştı: Eylem Tok ve oğlu için Talepname iletilecek
Açılışını Hamza Dağ yaptı! Çocuklara güzel haber
Adana'da skandal olay! Zeydan Karalar, şikayetini dile getiren vatandaşın üzerine yürüdü
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Birleşmiş Milletler'de 'İsrail' protestosu
Yerel zincir marketler İstanbul'da temel gıdada yüzde 25'e varan indirim yapacak
'Uçaklar düşsün diye bilerek hatalı üretiyorlar' Dünyaca ünlü firmayı ifşaladı, ölü bulundu
Başkan'dan mesaj! İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy...
Adana Büyükşehir'de skandal! Cumhurbaşkanının şehitler için taziye mesajını paylaştı, işten çıkarıldı
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Google'dan uyarı geldi: O özellik telefonlardan kalkıyor

Google'dan uyarı geldi: O özellik telefonlardan kalkıyor

Emeklilere bayram ikramiyesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Emeklilere bayram ikramiyesi Resmi Gazete'de yayımlandı

İslam Memiş 2 kritik tarihi duyurdu! O seviyede alım fırsatı olacak

İslam Memiş 2 kritik tarihi duyurdu! O seviyede alım fırsatı olacak

TikTok, Instagram'a rakip oluyor: Yeni fotoğraf uygulaması yolda

TikTok, Instagram'a rakip oluyor: Yeni fotoğraf uygulaması yolda

Harita alarm veriyor! Şubat 2024 çok kurak geçti

Harita alarm veriyor! Şubat 2024 çok kurak geçti