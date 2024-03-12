Futbolculardan ilginç sitem! 'Bize farklı, Galatasaray'a farklı...'

Süper Lig'de 29. hafta geride kalırken Galatasaray 2 puan önde liderliğini sürdürüyor.Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe ise, Pendikspor maçının ilk yarısında rakibi karşısında zorlansa da maçı 4-1 kazanarak hata yapmamıştı.Bu süreçte rakibin sürekli kendisini yere attığını savunan Fenerbahçe cephesinde gol sevinçleri de bir hayli dikkat çekici olmaya başladı.Mert Hakan Yandaş, Michy Batshuayi ve Ferdi Kadıoğlu'nun hırslı görüntüsü gözle görülür şekilde belli olurken bunun altında yatan sebebin ise Samandıra'daki konuşmalarda gizli olduğu öğrenildi.Sarı-lacivertli futbolcular da tıpkı taraftarları gibi rakip takımların kendilerine ayrı hazırlandığını savunuyor.Kendileriyle savaşan takımların birkaç hafta sonra Galatasaray'a karşı aynı mücadeleyi vermediğini savunan futbolcular, aynı zamanda rakip takımların sürekli zaman geçirmesinden de oldukça rahatsız oluyor.Bu etkenlerin de takımın daha da hırslanmasına yol açtığı gelen haberler arasında.Fenerbahçe, 29 haftalık süreçte 76 gol atarken kalesinde 23 gol gördü. Sarı-lacivertliler bu süreçte 76 puan toplayarak normal sezonda şampiyon takımların topladığı puana rakibi Galatasaray'la birlikte şimdiden ulaşmış oldu.