Dursun Özbek'ten Erden Timur'a resmi teklif!

Galatasaray'da yaklaşan seçim öncesi Erden Timur'un Dursun Özbek'in yönetiminde yer alıp almayacağı merak konusu olmuştu. Son gelen bilgilere göre Başkan Özbek, Timur'a yeni yönetimde yer alması için teklif yaptı.

Yaklaşan seçim öncesi Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Dursun Özbek yönetiminde Başkanvekili olarak görev alan Erden Timur'un sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edilmişti.Son aylarda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Başkanvekili Erden Timur'un arasının açıldığı öne sürülmüştü. Bu iddialar sonra Galatasaray'da yapılacak seçimde de Erden Timur'un görev almayacağı belirtilmişti.DURSUN ÖZBEK'TEN ERDEN TİMUR'A RESMİ TEKLİFFakat Fanatik'ten Yakup Çınar'ın haberine göre; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Erden Timur'a yeni yönetimde yer alması için resmi teklif yaptı.ERDEN TİMUR DÜŞÜNMEK İÇİN SÜRE İSTEDİBu teklif sonrası düşünmek isteyen Erden Timur, Galatasaray Başkanı Özbek'ten süre istedi. Timur düşündükten sonra karar alıp Başkan Özbek'e dönüş yapacak.