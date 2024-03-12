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Avustralya'da çılgın Türk! Kariyer sezonunu yaşıyor

Melbourne City forması giyen Tolgay Arslan, Avustralya A Ligi'nde WS Wanderers'ı konuk etti. Tolgay Arslan attığı 2 golle maçın yıldızı oldu.

Ekleme: 12.03.2024 - 14:57 Güncelleme: 12.03.2024 - 14:58 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları da giyen Tolgay Arslan, İtalya'da 3 yıllık Udinese macerasının ardından sürpriz bir kararla Avustralya ekibi Melbourne City'ye transfer olmuştu.

Burada kariyerinin en skorer sezonunu geçiren Tolgay Arslan, attığı gollerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Tecübeli futbolcu, son olarak Avustralya A Ligi'nin 21. haftasında Melbourne City'nin WS Wanderers'ı ağırladığı maçta 2 gollük performans ortaya koydu.

İlk yarısı 4-0 biten maçın gol perdesini açan Tolgay Arslan 30 ve 32. dakikalarda fileleri sarsarak takımına katkı sağladı.

Bu sezon ligde 18 maça çıkan Tolgay Arslan 7 gol, 6 asistlik skor katkısı verdi. 33 yaşındaki futbolcunun Asya Şampiyonlar Ligi'nde de 6 maçta 2 golü bulunuyor.
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