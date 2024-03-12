Aslan Süper Lig'den transfer yapıyor! Okan Buruk hayran kaldı...

Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Şampiyonluk yarışının yanı sıra bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, Süper Lig'de gösterdiği performansla beğeni toplayan oyuncu için harekete geçti. Oyuncu için Okan Buruk'un da onay verdiği ifade edildi. İşte o isim ve tüm detaylar...

Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...Şampiyonluk yarışının yanı sıra bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, Süper Lig'de gösterdiği performansla beğeni toplayan oyuncu için harekete geçti.Oyuncu için Okan Buruk'un da onay verdiği ifade edildi. İşte o isim ve tüm detaylar...Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray liderlik koltuğunda oturuyor.Cimbom'un ezeli rakibi Fenerbahçe ise 76 puanla ikinci sırada.Galatasaray sezon sonunda şampiyonluğu elde etmek istiyor.Teknik direktör Okan Buruk, oyuncularıyla yoğun mesaisini sürdürüyor.Diğer yandan yönetim transfer çalışmalarına devam ediyor.Takvim'in haberine göre sarı kırmızılıların Alanyaspor'da bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri çeken Oğuz Aydın'ı gündemine aldığı öğrenildi.Teknik Direktör Okan Buruk'un da kadrosunda görmek istediği belirtildi.Ayrıca sol kanat oyuncusunun menajeriyle kısa süre içerisinde temasa geçileceği de gelen haberler arasında.Galatasaray yönetimi sezon sonunda oyuncunun çok fazla talibi olacağını düşünüyor.Kurmayların, sezon bitmeden hem oyuncu hem de kulubüyle görüşmelere başlayacağı belirlendi.23 yaşındaki futbolcu bu sezon 30 maçta forma giydi.Bu süre zarfında ise 7 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.Oğuz'un Alanya ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.Oğuz, bu sezon yakaladığı çıkışla Süper Lig'in en değerli yerli oyuncuları arasında.