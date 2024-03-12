  • USD: 31,99 - 32,04
  • EURO: 34,97 - 35,03
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Aslan Süper Lig'den transfer yapıyor! Okan Buruk hayran kaldı...

Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Şampiyonluk yarışının yanı sıra bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, Süper Lig'de gösterdiği performansla beğeni toplayan oyuncu için harekete geçti. Oyuncu için Okan Buruk'un da onay verdiği ifade edildi. İşte o isim ve tüm detaylar...

Ekleme: 12.03.2024 - 15:58 Güncelleme: 12.03.2024 - 16:02 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Şampiyonluk yarışının yanı sıra bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, Süper Lig'de gösterdiği performansla beğeni toplayan oyuncu için harekete geçti.

Oyuncu için Okan Buruk'un da onay verdiği ifade edildi. İşte o isim ve tüm detaylar...

Aslan Süper Lig'den transfer yapıyor! Okan Buruk hayran kaldı...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray liderlik koltuğunda oturuyor.

Cimbom'un ezeli rakibi Fenerbahçe ise 76 puanla ikinci sırada.

Galatasaray sezon sonunda şampiyonluğu elde etmek istiyor.

Aslan Süper Lig'den transfer yapıyor! Okan Buruk hayran kaldı...

Teknik direktör Okan Buruk, oyuncularıyla yoğun mesaisini sürdürüyor.

Diğer yandan yönetim transfer çalışmalarına devam ediyor.

OĞUZ AYDIN GÜNDEMDE

Aslan Süper Lig'den transfer yapıyor! Okan Buruk hayran kaldı...

Takvim'in haberine göre sarı kırmızılıların Alanyaspor'da bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri çeken Oğuz Aydın'ı gündemine aldığı öğrenildi.

Teknik Direktör Okan Buruk'un da kadrosunda görmek istediği belirtildi.


Aslan Süper Lig'den transfer yapıyor! Okan Buruk hayran kaldı...

Ayrıca sol kanat oyuncusunun menajeriyle kısa süre içerisinde temasa geçileceği de gelen haberler arasında.

Galatasaray yönetimi sezon sonunda oyuncunun çok fazla talibi olacağını düşünüyor.

Kurmayların, sezon bitmeden hem oyuncu hem de kulubüyle görüşmelere başlayacağı belirlendi.

23 yaşındaki futbolcu bu sezon 30 maçta forma giydi.

Aslan Süper Lig'den transfer yapıyor! Okan Buruk hayran kaldı...

Bu süre zarfında ise 7 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Oğuz'un Alanya ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

Oğuz, bu sezon yakaladığı çıkışla Süper Lig'in en değerli yerli oyuncuları arasında.
Ankara'nın 5 yılı böyle geçti: Mansur Yavaş'tan hizmet yerine tabela belediyeciliği...
Başkan Erdoğan Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi açılışında konuşuyor
Bakan Tunç’tan CHP’deki skandal görüntülere ilişkin açıklama: Savcılık tek tek inceleyecek
11 ilde 'Sibergöz-24' operasyonu: 139 şüpheli yakalandı
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 31 bin 184 sivil öldü
MİDLAS, TCG İstanbul'dan ilk atışını başarıyla gerçekleştirdi
Cumhur İttifakı İzmir Adayı Hamza Dağ kendisini en çok heyecanlandıran projeyi canlı yayında açıkladı
İmamoğlu durdurdu: Proje sözde kaldı! İşte CHP usulü belediyecilik
Fitch Ratings'ten Türkiye analizi: Güvenimiz arttı! Dış finansman koşullarındaki iyileşme dikkat çekti
Krizlerin tek merkezi CHP!
Murat Kurum duyurdu! İstanbul yeni meydanlarıyla ilgili projeler hazır
CHP'de etekler tutuştu! İzmir elden gidiyor
Ekrem Yalanoğlu' Açılış sahte çıktı, vatandaş şoke oldu
Katil oğlunu ABD'ye kaçırmıştı: Eylem Tok ve oğlu için Talepname iletilecek
Açılışını Hamza Dağ yaptı! Çocuklara güzel haber
Adana'da skandal olay! Zeydan Karalar, şikayetini dile getiren vatandaşın üzerine yürüdü
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Birleşmiş Milletler'de 'İsrail' protestosu
Yerel zincir marketler İstanbul'da temel gıdada yüzde 25'e varan indirim yapacak
'Uçaklar düşsün diye bilerek hatalı üretiyorlar' Dünyaca ünlü firmayı ifşaladı, ölü bulundu
Başkan'dan mesaj! İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy...
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Google'dan uyarı geldi: O özellik telefonlardan kalkıyor

Google'dan uyarı geldi: O özellik telefonlardan kalkıyor

Emeklilere bayram ikramiyesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Emeklilere bayram ikramiyesi Resmi Gazete'de yayımlandı

İslam Memiş 2 kritik tarihi duyurdu! O seviyede alım fırsatı olacak

İslam Memiş 2 kritik tarihi duyurdu! O seviyede alım fırsatı olacak

TikTok, Instagram'a rakip oluyor: Yeni fotoğraf uygulaması yolda

TikTok, Instagram'a rakip oluyor: Yeni fotoğraf uygulaması yolda

Harita alarm veriyor! Şubat 2024 çok kurak geçti

Harita alarm veriyor! Şubat 2024 çok kurak geçti