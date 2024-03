Altın çocuk transfer oluyor! İşte Can Uzun'un yeni takımı...

Bu sezon gösterdiği performansla tüm Avrupa devlerinin dikkatini çeken Can Uzun, Eintracht Frankfurt'a transfer olmak üzere.

Nürnberg'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Can Uzun flaş bir transferi gerçekleştirmek üzere.



Bild'de yer alan habere göre Can Uzun, pazartesi günü Eintracht Frankfurt için sağlık kontrollerinden geçti.



Haberin detaylarında ise Eintracht Frankfurt'un, Can Uzun için 10 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödeyeceği ve gelecek sezondan itibaren Eintracht Frankfurt forması giyeceği söylendi.



24 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Nürnberg formasıyla 24 resmi maça çıkan Can Uzun bu karşılaşmalarda 16 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.



ALMANLARIN TEKLİFİNİ REDDETTİ! TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETTİ



Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'te forma giyen ve Almanya Futbol Federasyonu'nun da yakından ilgilendiği Can Uzun, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandığını açıklamıştı.



'TÜRKİYE İÇİN GURURLA OYNAYACAĞIM'



Can Uzun, 'Kalbimin sesini dinledim.' diyerek şöyle konuşmuştu:



'Dediğim gibi, bu kalbimden gelen bir karardı ve hangi milli takımın bana şampiyonluklar kazanma veya daha iyi reklam anlaşmaları yapma şansı verebileceğine dair herhangi bir taktiksel değerlendirme yapmadım. Milli takımda yüreğinizle oynarsınız – bu şan ve şerefle ilgilidir. Kendi memleketinizde bir futbol efsanesi olmaktan daha büyük bir şey yoktur. Elimden gelen her şeyi yapacağım ve Türkiye için gururla oynayacağım. Avrupa Futbol Şampiyonası 2032 Türkiye'de gerçekleşecek ve biz olağanüstü yeteneklere sahip güçlü bir jenerasyonuz, Avrupa Futbol Şampiyonası 2032'ye kadar her turnuva benim için bir onur ve mükemmel bir hazırlık.'