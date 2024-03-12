  • USD: 31,99 - 32,04
  • EURO: 34,97 - 35,03
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Altın çocuk transfer oluyor! İşte Can Uzun'un yeni takımı...

Bu sezon gösterdiği performansla tüm Avrupa devlerinin dikkatini çeken Can Uzun, Eintracht Frankfurt'a transfer olmak üzere.

Altın çocuk transfer oluyor! İşte Can Uzun'un yeni takımı...
Ekleme: 12.03.2024 - 12:17 Güncelleme: 12.03.2024 - 12:26 / Editör: Ozge Selin
Nürnberg'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Can Uzun flaş bir transferi gerçekleştirmek üzere.

Bild'de yer alan habere göre Can Uzun, pazartesi günü Eintracht Frankfurt için sağlık kontrollerinden geçti.

Haberin detaylarında ise Eintracht Frankfurt'un, Can Uzun için 10 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödeyeceği ve gelecek sezondan itibaren Eintracht Frankfurt forması giyeceği söylendi.

24 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Nürnberg formasıyla 24 resmi maça çıkan Can Uzun bu karşılaşmalarda 16 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

ALMANLARIN TEKLİFİNİ REDDETTİ! TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETTİ

Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'te forma giyen ve Almanya Futbol Federasyonu'nun da yakından ilgilendiği Can Uzun, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandığını açıklamıştı.

'TÜRKİYE İÇİN GURURLA OYNAYACAĞIM'

Can Uzun, 'Kalbimin sesini dinledim.' diyerek şöyle konuşmuştu:

'Dediğim gibi, bu kalbimden gelen bir karardı ve hangi milli takımın bana şampiyonluklar kazanma veya daha iyi reklam anlaşmaları yapma şansı verebileceğine dair herhangi bir taktiksel değerlendirme yapmadım. Milli takımda yüreğinizle oynarsınız – bu şan ve şerefle ilgilidir. Kendi memleketinizde bir futbol efsanesi olmaktan daha büyük bir şey yoktur. Elimden gelen her şeyi yapacağım ve Türkiye için gururla oynayacağım. Avrupa Futbol Şampiyonası 2032 Türkiye'de gerçekleşecek ve biz olağanüstü yeteneklere sahip güçlü bir jenerasyonuz, Avrupa Futbol Şampiyonası 2032'ye kadar her turnuva benim için bir onur ve mükemmel bir hazırlık.'
Ankara'nın 5 yılı böyle geçti: Mansur Yavaş'tan hizmet yerine tabela belediyeciliği...
Başkan Erdoğan Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi açılışında konuşuyor
11 ilde 'Sibergöz-24' operasyonu: 139 şüpheli yakalandı
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 31 bin 184 sivil öldü
MİDLAS, TCG İstanbul'dan ilk atışını başarıyla gerçekleştirdi
Cumhur İttifakı İzmir Adayı Hamza Dağ kendisini en çok heyecanlandıran projeyi canlı yayında açıkladı
İmamoğlu durdurdu: Proje sözde kaldı! İşte CHP usulü belediyecilik
Fitch Ratings'ten Türkiye analizi: Güvenimiz arttı! Dış finansman koşullarındaki iyileşme dikkat çekti
Krizlerin tek merkezi CHP!
Murat Kurum duyurdu! İstanbul yeni meydanlarıyla ilgili projeler hazır
CHP'de etekler tutuştu! İzmir elden gidiyor
Ekrem Yalanoğlu' Açılış sahte çıktı, vatandaş şoke oldu
Katil oğlunu ABD'ye kaçırmıştı: Eylem Tok ve oğlu için Talepname iletilecek
Açılışını Hamza Dağ yaptı! Çocuklara güzel haber
Adana'da skandal olay! Zeydan Karalar, şikayetini dile getiren vatandaşın üzerine yürüdü
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Birleşmiş Milletler'de 'İsrail' protestosu
Yerel zincir marketler İstanbul'da temel gıdada yüzde 25'e varan indirim yapacak
'Uçaklar düşsün diye bilerek hatalı üretiyorlar' Dünyaca ünlü firmayı ifşaladı, ölü bulundu
Başkan'dan mesaj! İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy...
Adana Büyükşehir'de skandal! Cumhurbaşkanının şehitler için taziye mesajını paylaştı, işten çıkarıldı
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Google'dan uyarı geldi: O özellik telefonlardan kalkıyor

Google'dan uyarı geldi: O özellik telefonlardan kalkıyor

Emeklilere bayram ikramiyesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Emeklilere bayram ikramiyesi Resmi Gazete'de yayımlandı

İslam Memiş 2 kritik tarihi duyurdu! O seviyede alım fırsatı olacak

İslam Memiş 2 kritik tarihi duyurdu! O seviyede alım fırsatı olacak

TikTok, Instagram'a rakip oluyor: Yeni fotoğraf uygulaması yolda

TikTok, Instagram'a rakip oluyor: Yeni fotoğraf uygulaması yolda

Harita alarm veriyor! Şubat 2024 çok kurak geçti

Harita alarm veriyor! Şubat 2024 çok kurak geçti