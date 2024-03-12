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Alperen Şengün için açıklama geldi! Sedyeyle oyundan çıkmıştı...

NBA'de bu sezon fırtınalar estiren Alperen Şengün, geçtiğimiz günlerde oynanan Houston Rockets - Sacramento Kings maçında ayak bileğini ciddi şekilde burkmuş ve sedyeyle salonu terketmişti. Alperen'in çekilen MR'ı sonrası durumu netleşti.

Ekleme: 12.03.2024 - 09:22 Güncelleme: 12.03.2024 - 09:22 / Editör: Ozge Selin
NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, geçtiğimiz günlerde Sacramento Kings maçında sağ dizinden ve ayak bileğinden sakatlanarak salonu tekerlekli sandalyeyle terk etmişti.

Müsabakanın bitimine 40 saniye kala bloğa çıktığı bir pozisyonda sakatlanan milli basketbolcu Alperen Şengün, tekerlekli sandalye ile sahadan ayrılmak zorunda kaldı. Milli basketbolcunun dizindeki ve ayak bileğindeki sakatlığının boyutu, çekilecek MR sonrası durumu netleşti.

ALPEREN AMELİYAT OLMAYACAK

Alperen Şengün'ün ayak bileği ciddi şekilde burkuldu ve dizinde morarma meydana geldi. MR sonucuna göre sakatlığı ameliyat gerektirmiyor.

Maçın ardından Houston Rockets Başantrenörü Ime Udoka, Alperen Şengün'ün sakatlığı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bunu görmekten nefret ediyoruz. Alperen savunmaya koşarken rakibini durdurmak için bir hamle yaptı. Bence deplasmandaki en iyi galibiyetlerimizden biri. Onun çok büyük bir payı vardı. Orada neler olduğunu göreceğiz. Spekülasyon yapmaktan nefret ediyorum. Bileğinin üzerine kötü bir şekilde düşmüş gibi gözüküyordu" ifadelerini kullandı.
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