Ve sağ bek bulundu! Sacha Boey'in yerini dolduracak...

Trendyol Süper Lig'de lider bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, gelecek sezon için transfer çalışmalarına da başladı. Serge Aurier alınsa da Sacha Boey'in Bayern Münih'e transferi sonrası o bölgeyi bir türlü dolduramayan Cimbom, Boey'in yerine sürpriz bir transfer yapmaya hazırlanıyor. İşte o isim ve tüm detaylar...

Trendyol Süper Lig'de lider bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...Bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, gelecek sezon için transfer çalışmalarına da başladı.Serge Aurier alınsa da Sacha Boey'in Bayern Münih'e transferi sonrası o bölgeyi bir türlü dolduramayan Cimbom, Boey'in yerine sürpriz bir transfer yapmaya hazırlanıyor. İşte o isim ve tüm detaylar...Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda.Sacha Boey'i Bayern Münih'e satan sarı-kırmızılılar, yeni sağ bek için kolları sıvadı.Galatasaray'ın gündemine 20 yaşındaki genç futbolcu geldi. İşte haberin detayları...Galatasaray'da sergilediği performansla dikkat çeken Sacha Boey, kış transfer döneminde Alman devi Bayern Münih'e transfer oldu.Boey, Türkiye'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu rekorunu kırdı.Bayern Münih, yapılan anlaşma çerçevesinde Galatasaray'a 30 milyon avro net ve 5 milyon avro tutarında şarta bağlı bonus ödedi.Sağ bek pozisyonu için transfer arayışları şimdiden başladı. Sarı-kırmızılı ekip, bu mevkiiye genç bir isim almak istiyor.Sarı-Kırmızılılar için konuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Cimbom'un, İsveç'te Hammarby forması giyen Markus Karlsson'u istediği öne sürüldü.20 yaşındaki futbolcunun, 2027 yılına kadar sözleşmesinin bulunmasına rağmen Avrupa'nın büyük bir takımına gitme isteği, Cimbom'un elini güçlendiriyor.Markus Karlsson, bu sezon toplam 5 maça çıktı ve 375 dakika süre aldı. (Fanatik)