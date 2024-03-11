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Beyaz Gazete
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Emre Mor'un paylaşımı sonrası Galatasaraylılar ayağa kalktı!

Fenerbahçe'nin Pendikspor'u konuk ettiği maçın oynandığı anlarda bir paylaşımda bulunan Emre Mor, Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti.

Ekleme: 11.03.2024 - 11:32 Güncelleme: 11.03.2024 - 11:32 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'de istediği forma şansını bulamadığı için Fatih Karagümrük'e sezon sonuna kadar kiralanan Emre Mor'un yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe'nin Pendikspor ile karşılaştığı maçı izlerken bir fotoğraf paylaşan Emre Mor, Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti. Sarı-kırmızılı taraftarlar 2 hafta sonra oynanacak Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçını hatırlatarak Emre Mor'a tepki gösterdi.

Emre Mor'un paylaşımı sonrası Galatasaraylılar ayağa kalktı!

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