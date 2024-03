Can Uzun için transfer açıklaması: 'Kesinlikle Nürnberg'de olmayacak'

Nürnberg Sportif Direktörü Dieter Hecking, Türkiye'yi tercih eden Can Uzun'un büyük bir yetenek olduğunu ve gelecek sezon genç yıldızı takımda tutmanın mümkün olmayacağını açıkladı.

A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanan ve teknik direktör Vincenzo Montella tarafından 22 ile 26 Mart tarihlerinde oynanacak olan maçların aday kadrosuna çağrılması beklenen Can Uzun'un geleceği hakkında kulübünden açıklama geldi.



Alman basınından Sky'da yer alan haberde; Can Uzun'un kariyerini sürdürdüğü Almanya Bundesliga 2 ekibi Nürnberg'in sportif direktörü Dieter Hecking, genç futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu.



Dieter Hecking, takımda Can Uzun gibi bir yeteneğe sahip oldukları için şanslı olduklarını belirterek şunları söyledi:



"Can Uzun yoluna devam edecek. Önümüzdeki yazdan itibaren kesinlikle Nürnberg'de olmayacak. Transfer görüşmelerinde Can Uzun'un attığı her gol için ekstra 1 milyon euro daha talep edeceğim. Böyle bir yeteneğe sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Bitiriciğiyle her zaman fark yaratıyor."



8 milyon euro piyasa değeri bulunan oyuncu bu sezon çıktığı 24 karşılaşmada 16 gol - 3 asistlik performans ortaya koydu.