Çağlar Söyüncü'nün sağlık durumu belli oldu

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Çağlar Söyüncü'nün sakatlık durumu belli olurken, sahalardan en az 3 hafta uzak kalacağı öğrenildi.

UEFA Konferans Ligi'nde oynanan Union Saint-Gilloise maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Çağlar Söyüncü'nün sol uyluk hamstring kas grubunda orta şiddetli yırtık tespit edildi.



En az 3 hafta yok



Haberde, Çağlar'ın Trabzonspor ve Union SG maçlarında oynayamayacağı belirtilirken, sahalardan en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı aktarıldı.



3 ay sonra Atletico Madrid'e dönecek



12 milyon euro bonservis bedeli olan yıldız futbolcunun 3 ay sonra kiralık olarak geldiği sarı-lacivertli takımdan ayrılmasını bekleniyor. 27 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe formasıyla 7 maça çıkmış, performansıyla da parmak ısırtmıştı.

