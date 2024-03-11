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Çağlar Söyüncü'nün sağlık durumu belli oldu

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Çağlar Söyüncü'nün sakatlık durumu belli olurken, sahalardan en az 3 hafta uzak kalacağı öğrenildi.

Ekleme: 11.03.2024 - 11:47 Güncelleme: 11.03.2024 - 11:47 / Editör: Ozge Selin
UEFA Konferans Ligi'nde oynanan Union Saint-Gilloise maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Çağlar Söyüncü'nün sol uyluk hamstring kas grubunda orta şiddetli yırtık tespit edildi.

En az 3 hafta yok

Haberde, Çağlar'ın Trabzonspor ve Union SG maçlarında oynayamayacağı belirtilirken, sahalardan en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı aktarıldı.

3 ay sonra Atletico Madrid'e dönecek

12 milyon euro bonservis bedeli olan yıldız futbolcunun 3 ay sonra kiralık olarak geldiği sarı-lacivertli takımdan ayrılmasını bekleniyor. 27 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe formasıyla 7 maça çıkmış, performansıyla da parmak ısırtmıştı.
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