Beşiktaş-Gaziantep FK! Muhtemel 11'ler

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olacak.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.



Kalyon Stadı'nda oynanacak haftanın kapanış müsabakası, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.



Süper Lig'de oynadığı 28 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 46 puanla 4. sırada yer alıyor. Ligin geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 7'sini kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 14'ünden mağlubiyetle ayrılan Gaziantep FK, 28 puanla 18. basamakta bulunuyor. Beşiktaş, ligin ilk yarısında Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadelede Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etmişti.



Colley forma giyemeyecek



Beşiktaş'ta Omar Colley, Gaziantep FK karşısında sahada olamayacak. Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle bir maç ceza alan Colley, Gaziantep FK deplasmanında takımdaki yerini alamayacak.



Sakatlığı bulunan Salih Uçan'ın da yarınki müsabakada görev yapması beklenmiyor. Uzun süreli sakatlıkları bulunan Tayfur Bingöl ile Alex-Oxlade Chamberlain de kadroda yer alamayacak.



Maç kadrosu



Bugün Gaziantep'e gidecek Beşiktaş'ın kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:



Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Jonas Svensson, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Daniel Amartey, Joe Worrall, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Almoatasem Al Musrati, Jackson Muleka, Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy.



GAZİANTEP FK-BEŞİKTAŞ!



MUHTEMEL 11'LER



GAZİANTEP FK: Nita, Mustafa, Arda, N'Koulou, Djilobodji, M'Bakata, Maxim, Ogün, Monteiro, Gradel, Draguş.



BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Necip, Worrall, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Ghezzal, Ernest Muçi, Rashica, Semih.



STAT: Kalyon

HAKEM: Arda Kardeşler

SAAT: 20:30

YAYIN: beIN SPORTS 1