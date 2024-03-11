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Arda Güler ilk golünü attı, Carlo Ancelotti müjdeyi verdi! İspanya'da gurur gecesi...

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve İspanyol devinde forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler, uzun süre sonra kariyerinde ilki yaşadı. LaLiga'da oynanan Celta Vigo maçının son dakikalarında oyuna dahil olan milli futbolcumuz, ilk golünü attı. Karşılaşmanın son golünü kaydeden Arda Güler, attığı golden sonra büyük bir sevinç yaşadı. İşte son dakika haberinin detayları…

Ekleme: 11.03.2024 - 10:11 Güncelleme: 11.03.2024 - 10:15 / Editör: Ozge Selin
İspanya LaLiga'nın 28. haftasında Real Madrid'in 4-0 kazandığı Celta Vigo maçında milli oyuncumuz Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.

Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi Real Madrid'in diğer gollerini 21. dakikada Vinicius Junior, 79. dakikada Vicente Guaita kendi kalesine, 88. dakikada Carlos Dominguez kendi kalesine attı.

Oyuna 89. dakikada Vinicius Junior'un yerine dahil olan Arda Güler, 90+4'te Ceballos'tan altığı topta ceza alanına girdi ve kaleciyi geçip topu ağlarla buluşturdu.

19 yaşındaki milli futbolcu, bu golle birlikte Real Madrid forması altındaki ilk golünü kaydetmiş oldu.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid 69 puana yükselirken, Clelta Vigo 24 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Real Madrid deplasmanda Osasuna'ya konuk olurken, Celta Vigo deplasmanda Sevilla ile karşılaşacak.

Arda Güler ilk golünü attı, Carlo Ancelotti müjdeyi verdi! İspanya'da gurur gecesi...

TAKIM ARKADAŞLARI VE HOCASI KUTLADI

Arda Güler'in attığı golün ardından maçın son düdüğü de gelirken takım arkadaşları ve Carlo Ancelotti, genç oyuncuyu tebrik etti.

Milli futbolcuyu omuzlara alan Real Madridli futbolcular, Arda Güler'in Real Madrid kariyerindeki ilk golü için adeta sevinç yumağı oluşturdu.

ANCELOTTI: "ARDA'NIN BİR GELECEĞİ VAR"

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda'nın golü için şu ifadeleri kullandı:

"Çok az oynadı, sadece birkaç dakikası vardı ama bir şeyler yapabileceğine inanıyordu. O büyük bir yetenek ve onu her gün görüyoruz, onunla çok fazla şey konuşuyoruz. Tüm kalitesini ortaya koyuyor. Arda Güler'in burada bir geleceği var..." ifadelerini kullandı.

Arda Güler ilk golünü attı, Carlo Ancelotti müjdeyi verdi! İspanya'da gurur gecesi...

"HEPİMİZ ÇOK MUTLUYUZ"

Arda Güler'in takım arkadaşı Lucas Vasquez ise, "Arda Güler'in golü muhteşem bir haber. Arda için o ilk golü atmak çok önemli. Hepimiz onun adına çok mutluyuz. Umarım bu birçoklarının ilki olur." şeklinde konuştu.

ARDA GÜLER: "DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIM"

Real Madrid formasıyla ilk golünü kaydeden Arda Güler, duygularını bu sözlerle paylaştı:

"Böylesine muhteşem bir atmosferde gol atmak harikaydı. Çok mutluyum, umarım daha çok gol atarım ve bunun için çok çalışacağım."

"İyi bir maçtı, 4-0'lık galibiyet için tüm takımımı kutluyorum, ilk golümü attığım için çok mutluyum. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim, şu ana kadar zor bir sezon geçirdim, umarım bugünden sonra daha iyi şeyler olur".

Arda Güler ilk golünü attı, Carlo Ancelotti müjdeyi verdi! İspanya'da gurur gecesi...

"Real Madrid'de olmaktan çok mutluyum, burası dünyanın en iyi kulübü ve zor olsa da bunun üstesinden gelebilecek kaliteye ve karaktere sahip olduğumu düşünüyorum. Daha önce de söylediğim gibi, umarım daha iyi şeyler olacak"

"Birebirde kalecinin önündeyken pozisyon kaybettiğini gördüm ve topu sağıma alıp şutumu çektim. Neyse ki gol oldu ve çok mutluyum."
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