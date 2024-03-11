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Alperen Şengün'ün talihsiz sakatlığı: Sahayı tekerlekli sandalyeyle terk etti

NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, Sacramento Kings maçının son anlarında sakatlandı. Alperen Şengün sahayı tekerlekli sandalye ile terk etmek zorunda kaldı.

Ekleme: 11.03.2024 - 10:17 Güncelleme: 11.03.2024 - 10:18 / Editör: Ozge Selin
NBA'de Houston Rockets, Sacramento Kings deplasmanına çıktı. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets rakibini 112-104 mağlup etti.

Öte yandan Alperen Şengün maçın son anlarında talihsiz bir sakatlık yaşadı.

ALPEREN ŞENGÜN SAĞ DİZİNDEN SAKATLANDI

Müsabakanın bitimine 40 saniye kala Rockets'ın top kaybında gelişen Sacramento Kings hücumunda bloğa yükselen Alperen Şengün yere kötü bastı ve sağ dizinden sakatlık yaşadı.

Alperen Şengün'ün talihsiz sakatlığı: Sahayı tekerlekli sandalyeyle terk etti

SAHAYI TEKERLEKLİ SANDALYEYLE TERK ETTİ

Uzun süre yerden kalmayan Alperen Şengün sahayı tekerlekli sandalye ile terk etmek zorunda kaldı. Milli basketbolcunun son derece üzgün olduğu anlar yayına yansıdı. Alperen Şengün'ün durumu çekilecek MR sonrası netleşecek.

Alperen Şengün talihsiz bir şekilde sakatlandığı Sacramento Kings maçını 14 sayı, 6 ribaunt, 2 asist ve 2 top çalma ile tamamladı.

Alperen Şengün'ün talihsiz sakatlığı: Sahayı tekerlekli sandalyeyle terk etti
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