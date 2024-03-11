Acun Ilıcalı'dan TFF'ye öneri: Yabancı hakem şart

Fenerbahçe'nin Pendikspor'u 4-1 yendiği mücadelenin ardından ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı çarpıcı sözler sarf etti.

Fenerbahçeli olmasıyla tanınan ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, takımının 4-1 kazandığı Pendikspor maçının ardından katıldığı Beyaz Futbol programında açıklamalarda bulundu.



Hakemin eleştirildiği maç hakkında konuşan Acun Ilıcalı, Türk futbolunda oyunun durmaması ve hakemlerin konuşulmaması için öneri sundu.



"10 yaşımdan beri futbol seyrediyorum böyle bir şey yok"



Acun Ilıcalı'nın açıklamaları şöyle:



Her 1.5-2 dakikada bir biri yere yatıyor. Maç oynanmıyor! Bunun Fenerbahçe'si, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı yok. Ben 10 yaşından beri futbol seyrediyorum, böyle bir şey görmedim.



"İngiltere'de 2 atak boyunca sahaya almıyor hakem"



Bir oyuncu kenara gittikten sonra dipdiri, koşa koşa oyuna giriyorsa bunu inandırıcı bulmamız mümkün mü? Burada kaybedilen sürenin maçın sonuna eklenmesinin bir esprisi yoktur. Bunun çözümü çok basit. İngiltere'de bir oyuncu için sağlık ekipleri sahaya girerse, sonraki 2 atak boyunca o oyuncu ölse sahaya almıyor hakem.



"Huzur istiyorsanız yabancı hakem getireceksiniz"



Bunun çözümü var! Federasyona yalvarıyorum, 'iki atak boyunca bu oyuncu sahaya giremeyecek' şeklinde bir kural alınmalı. Türkiye'de futbol seyredilebilirlikten çıktı, bir tek Türkiye'de oluyor bu, Yunanistan'da dahi olmuyor. TFF buna izin veremez! Olympiakos-Panathinaikos maçını Alman hakem yönetti. Benim gözümde, istemeyerek de olsa ülkeyi kaosa sürüklüyorlar. Huzur isteniyorsa tek çözüm var; yabancı hakem getireceksiniz.