Ve bir dünya yıldızı daha! Dayı'nın yanına geliyor...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan sarı kırmızılılar için bomba bir transfer iddiası ortaya atıldı. Kadrosunda birçok yıldız oyuncuyu barındıran Cimbom, bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Ve yılın transferi bu sözlerle duyuruldu. İşte o isim ve tüm detaylar...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan sarı kırmızılılar için bomba bir transfer iddiası ortaya atıldı.Kadrosunda birçok yıldız oyuncuyu barındıran Cimbom, bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmak için düğmeye bastı.Ve yılın transferi bu sözlerle duyuruldu. İşte o isim ve tüm detaylar...Bir yandan şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, diğer yandan da geleceğe dönük transfer planlamalarını sürdürüyor.Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa'dan elenen Aslan, Süper Lig ve Türkiye Süper Kupası için uğraş veriyor.Fenerbahçe ile kıyasıya bir rekabet içinde olan sarı-kırmızılılar, ligde kalan 9 maçtan da en iyi sonuçları alıp mutlu sona ulaşmak istiyor.Yaz transfer sezonu için şimdiden çalışmalarına başlayan Galatasaray'da gidecek-gelecek isimler hakkında kararlar veriliyor.Sarı-kırmızılılarda sezon sonu sözleşmesi bitecek Dries Mertens ile yolların ayrılması bekleniyor.Belçikalı yıldızın yerine arayışlara başlayan yönetim, dünyaca ünlü bir yıldızın peşine düştü.Yeni sezonda kadrosuna önemli isimleri katmak isteyen Cimbom, Alman yıldız Marco Reus ile ilgileniyor.Sarı-kırmızılıların eski yöneticisi Mahmut Recevik, sosyal medyada Alman 10 numara ile ilgili taraftarları heyecanlandıran bir paylaşıma imza attı.Recevik, "Seneye Dayı'nın yanına 'Marco Reis' geliyor" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım kısa sürede Galatasaray taraftarlarının ilgisini çekti.Borussia Dortmund ile 415 maçta 167 gol atan Reus, 128 kez de asist yaptı.Kontratı sezon sonu itibarıyla sona erecek Reus'un da kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazır olduğu belirtildi.2012'den beri Dortmund'da görev alan Marco Reus, profesyonel kariyerinde şu ana kadar 614 maçta 236 gol ve 160 asist yaptı.Dünyaca ünlü yıldız Marco Reus, 396 gole etki ederek kalitesini ortaya koydu.