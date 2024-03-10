Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, dün VavaCars Fatih Karagümrük ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.



Diğer oyuncular ise idmanın ilk bölümünde pas çalışması yaptı. 5'e 2 ve dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.



Yarını izinli geçirecek bordo-mavililer, 12 Mart Salı günü yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edecek.