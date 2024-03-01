Tottenham'da Richarlison şoku yaşanıyor!

Takımın teknik direktörü Ange Postecoglou, yarın karşılaşacakları Crystal Palace maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında, "Richarlison üç ila dört hafta sahalardan uzak kalacak. Son maçta dizinden sakatlandı." dedi.Premier Lig'de 47 puanla 5. sırada bulunan Tottenham'ın 26 yaşındaki golcü oyuncusu, ligde bu sezon 22 maçta forma giyerken 10 gol atma başarısı gösterdi.