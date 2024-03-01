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Real Madrid son kararını verdi! Carlo Ancelotti isyan etmişti: Arda Güler’i açıkladılar…

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli futbolcu Arda Güler, eflatun-beyazlı ekipte henüz beklediği forma şanslarını bulamadı. Transfer olmasından kısa bir süre sonra ağır bir sakatlık geçiren Arda Güler, daha sonra yaşadığı üst üste sakatlıklarla beraber yaklaşık 6 ay boyunca sahalardan uzak kalmıştı. Geri dönüşünün ardından şans bulmakta zorlanan genç oyuncu için Real Madrid yönetimi son kararını verdi. Carlo Ancelotti'nin de Arda Güler için isyan ettiği belirtildi.

Ekleme: 1.03.2024 - 17:44 Güncelleme: 1.03.2024 - 17:45 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla adından söz ettiren Arda Güler, özellikle geçtiğimiz sezon izleyenleri büyüledi.

Sarı-lacivertli ekipte bulduğu tüm forma şanslarını iyi değerlendiren Arda, dünya devlerini peşine taktı.

Yaz transfer sezonunda Real Madrid ve Barcelona'yı transfer yarışına sokan genç oyuncu, tercihini eflatun-beyazlılardan yana kullandı. Dünyanın en büyük takımları arasında başı çeken bir kulübe giden Arda Güler, kariyerinde beklenen sıçrayışı henüz gerçekleştiremedi.

Real Madrid'e transfer olmasından kısa bir süre sonra sakatlıklarla boğuşan Arda Güler, forma şansı bulmakta zorlanıyor. Şu ana kadar Real Madrid formasını yalnızca 92 dakika terletebilen Arda için Real Madrid yönetiminden yeni bir karar geldi.

'ANCELOTTI: SORULARDAN BIKTIM'

İspanyol basını, geçtiğimiz günlerde yapılan bir haberde Carlo Ancelotti'nin Arda Güler hakkında sorulan sorulardan bıktığını iddia etmişti.

Relevo'da yer alan haberde İtalyan teknik adamın her basın toplantısında Arda'nın sabretmesi gerektiğini söylemesine rağmen gelen sorulardan bıktı.

İtalyan teknik adamın Arda Güler ile özel bir görüşme gerçekleştirdiğini ve Celta Vigo ile oynanacak maçta kendisine şans vereceğini söylediği iddia edildi.

REAL MADRID BU KEZ KARARINI VERDİ

Planeta Madrid'de yer alan habere göre Real Madrid, sezon sonunda Arda Güler'i kiralık olarak göndermeye karar verdi.

Daha önce oyuncuyu kiralamak istemediği belirtilen kulüp, Arda Güler'i bir veya iki sezonluğuna kiralayarak oyuncunun daha güçlü dönmesini sağlayacak. Haberde Real Sociedad ve Milan'ın Arda Güler'i kiralık olarak transfer etme konusunda oldukça istekli oldukları vurgulandı.

Real Madrid'in Arda Güler'den beklentilerinin oldukça yüksek olmasından dolayı milli futbolcunun bonservisiyle gönderilmesine izin verilmeyecek. Real Madrid ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arda Güler, henüz skor katkısı yapamadı.
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