Kerem Aktürkoğlu, trafikte tartışma yaşadı! Maç sonu gergin anlar...

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, maç sonunda bilinmeyen bir sebeple trafikte tartışma yaşadı. O anlar amatör bir kameraya da yansıdı.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, 2-0 kaybedilen Karagümrük maçı sonrası trafikte bir kişiyle tartışma yaşadı.Söz konusu yaşananların Galatasaray ile ilgili olmadığı ve bir trafik tartışması olduğu iddia edildi.'Sen milli takım oyuncususun'Görüntülerde, Kerem'e “Sen milli takım oyuncususun, bana saygısızlık yapamazsın.” diyen bir vatandaşa Kerem'in, “Öyleyim öyleyim.” diye yanıt verdiği duyuluyor.