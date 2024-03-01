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Galatasaray'da Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisi kararı!

Süper Lig'in 28. haftası dev bir maça sahne olacak. Lider Galatasaray, daha önce galip gelemediği statta Beşiktaş'a konuk olacak. Aslan'da hedef, bu şanssız seriyi sona erdirmek. Teknik direktör Okan Buruk, kadro tercihlerini de bu doğrultuda yapacak. İşte tecrübeli teknik adamın sahaya sürmeyi planladığı o isimler...

Ekleme: 1.03.2024 - 18:05 Güncelleme: 1.03.2024 - 18:07 / Editör: Ozge Selin
UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray, gözünü tamamen Trendyol Süper Ligi'ne çevirdi.

Sarı kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Zorlu mücadele 3 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Cimbom artık tamamen oynayacağı Beşiktaş maçına konsantre oldu. Teknik direktör Okan Buruk ise karşılaşmanın 11'ini büyük ölçüde belirledi.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisi kararı!

TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray'ın kalesini Fernando Muslera koruyacak. Stoper hattında Abdülkerim Bardakcı'nın partneri Davinson Sanchez veya Victor Nelsson olacak.

Sol bekte Derrick Köhn, sağ bekte ise Kaan Ayhan'ın yer alması bekleniyor.


Galatasaray'da Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisi kararı!



Orta sahanın merkezinde Lucas Torreira ve Kerem Demirbay ikilisi forma giyecek.

Sol kanatta Kerem Aktürkoğlu, sağ kanatta ise Barış Alper Yılmaz yer alacak.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisi kararı!

Forvet arkasında ise Dries Mertens görev yapacak. Son antrenmanda aldığı darbe sonrası ağrı hisseden Mauro Icardi'nin de durumunun iyi olduğu öğrenildi. Arjantinli futbolcu, derbide Galatasaray'ın en büyük gol ümidi olacak.
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