Galatasaray'da Nicolo Zaniolo krizi! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Nicolo Zaniolo için Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar, sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı yıldız oyuncusu Nicolo Zaniolo için bin pişman oldu. İşte detaylar...

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo pişmanlığı yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, sezon başında gönderdiği Nicolo Zaniolo'nun yerine transfer ettiği yıldız isimlerden bir türlü beklediği verimi alamadı ve İtalyan yıldızı mumla aradı.2022-23 sezonunun ara transfer döneminde Roma'dan Galatasaray'a 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Nicolo Zaniolo, başarılı performansıyla büyük beğeni toplamış ve sezon sonunda satın alma opsiyonuyla birlikte Aston Villa'ya kiralık olarak gönderilmişti.Sarı-kırmızılılar, sezon başında Nicolo Zaniolo'nun gidişiyle kanatlara birçok takviyede bulundu. Kadrosuna Hakim Ziyech, Tete ve Wilfried Zaha'yı katan Galatasaray, 3 isimden de beklediği performansı alamadı ve İtalyan yıldızı gönderdiğine bin pişman oldu.Nicolo Zaniolo'nun sezon sonunda Galatasaray'a dönme ihtimali yüksek. İngiliz ekibi, şu ana kadar beklentileri karşılayamayan İtalyan yıldızın satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor. Ancak oyuncunun Avrupa'dan birçok talibi bulunuyor.