Fenerbahçe'ye Fred müjdesi! Kadroda yer aldı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Hatayspor ile oynayacak Fenerbahçe'nin 23 kişilik kamp kadrosu belli oldu. Kadroda cezalı Djiku, sakatlığı bulunan İrfan ve King yer almazken, Fred dahil edildi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Hatayspor ile oynayacak Fenerbahçe'nin 23 kişilik kamp kadrosu belli oldu. Kadroda cezalı Djiku, sakatlığı bulunan İrfan ve King yer almazken, Fred dahil edildi.



Fenerbahçe'nin Hatayspor ile oynayacağı 23 kişilik maç kadrosunda şu isimler yer alıyor:



"Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Ahmet Necat Aydın, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, İsmail Yüksek, Fred Santos, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi ve Serdar Dursun."