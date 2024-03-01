Fenerbahçe'ye Fred'den müjde! Hatayspor maçında...

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız isim Fred, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle takımını yalnız bırakmıştı. Brezilyalı futbolcudan sarı-lacivertli ekibe müjdeli haber geldi.

Fenerbahçe'nin bu sezon yokluğunu en çok hissettiği isim Fred oldu. Brezilyalı oyuncunun forma giymediği maçlarda rakiplerinin daha baskılı oynadığı sarı-lacivertliler bir hayli sıkıntı yaşadı.



Kanarya, Fred'e kavuştu. Dün idmanın tamamında takımla çalışan futbolcu, hocasının görev vermesi halinde Hatayspor karşılaşmasında süre alacak.



Bu arada cezalı Djiku'nun formasına Oosterwolde, Becao ve Bonucci talip.