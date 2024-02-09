Türkiye Kupası'nda kura heyecanı! 'Dört Büyükler'in rakibi belli oluyor

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki çeyrek ve yarı finallerin kura çekimi, bugün gerçekleştirilecek.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki çeyrek ve yarı finallerin kura çekimi, bugün yapılacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 14.00'te başlayacak.



Çeyrek finale yükselecek 8 kulübün temsilcisinin katılacağı kura çekimi, A Spor'dan naklen yayınlanacak.



SERİ BAŞI TAKIMLAR



Kupada çeyrek finale yükselen ekiplerden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir seri başı takımlar arasında yer aldı.



SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR



Rakiplerini eleyerek çeyrek finale kalan Konyaspor, Trabzonspor, Ankaragücü ve Fatih Karagümrük ise seri başı takımlar arasında yer almıyor.