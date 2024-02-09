Trendyol Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 25'inci hafta karşılaşmasında düdük çalacak hakemler belli oldu. Bu akşam Adana Demirspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak açılış karşılaşmasını Burak Pakkan yönetecek.

Süper Lig'de 25'inci hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.



TFF'den yapılan açıklamaya göre 25'inci hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi. Haftanın maçlarında görev yapacak hakemler şu şekilde;



BUGÜN



20.00 Adana Demirspor - Kasımpaşa: Burak Pakkan



10 ŞUBAT CUMARTESİ



16.00 Fatih Karagümrük - Pendikspor: Zorbay Küçük



19.00 Galatasaray - Başakşehir: Cihan Aydın



11 ŞUBAT PAZAR



13.30 Sivasspor - Rizespor: Emre Kargın



16.00 İstanbulspor - Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen



16.00 Konyaspor - Ankaragücü: Direnç Tonusluoğlu



19.00 Fenerbahçe - Alanyaspor: Çağdaş Altay



12 ŞUBAT PAZARTESİ



17.00 Trabzonspor - Hatayspor: Ali Şansalan



20.00 Samsunspor - Antalyaspor: Atilla Karaoğlan



20.00 Kayserispor - Beşiktaş: Kadir Sağlam