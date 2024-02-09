Galatasaray'da beklenmeyen ayrılık! Süper Lig ekibine gidiyor

Hatayspor, Halil Dervişoğlu'nu transfer için ikna etti. Galatasaray ile görüşmelerini sürdürüyor.

ransfer döneminin sonlarına gelinirken Galatasaray'da flaş ayrılıklar yaşanabilir.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Hatayspor, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak üzere...



Habere göre Akdeniz ekibi, Halil Dervişoğlu'nu transfer için ikna etmeyi başardı. Sarı kırmızılı kulüple transferi tamamlamak için son detayların görüşüldüğü belirtildi.



HALİL'İN PERFORMANSI



Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam eden ve Brentford'dan 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen milli futbolcu, sarı-kırmızılı takımdan her bir futbol sezonu için 20 milyon TL ücret kazanıyor.



Kariyerinde Sparta Rotterdam, Twente, Brentford, Burnley ve Galatasaray kulüpleri bulunan 24 yaşındaki forvet, bu sezon sarı kırmızılı formayla 20 maçta forma giydi ve 4 gol ile 1 asist yaptı.