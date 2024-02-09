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Fenerbahçe'ye 20'lik santrafor! Edin Dzeko önerdi

Süper Lig'de gol krallığı yarışının zirvesinde bulunan Edin Dzeko'dan sarı-lacivertli ekibe sürpriz bir transfer önerisi geldi. Boşnak oyuncu, Fenerbahçe'ye geleceğini parlak olarak gördüğü 20 yaşında olan genç santraforu önerdi. İşte detaylar...

Ekleme: 9.02.2024 - 09:33 Güncelleme: 9.02.2024 - 09:39 / Editör: Ozge Selin
Bu sezon Fenerbahçe'nin skor yükünü çeken isimlerin başında gelen Edin Dzeko, Sarı-Lacivertliler'e saha dışında da katkı sunmak için harekete geçti. Boşnak golcünün, Kanarya'ya gelecek vadeden bir santrfor önerdiği gün yüzüne çıktı.

KAHVIC'I TAVSİYE ETTİ

Edin Dzeko'nun, bonservisi Sırp ekibi Kızılyıldız'da bulunan ve kiralık olarak Zeleznicar forması giyen Aleksandar Kahvic'i tavsiye ettiği öğrenildi.

Fenerbahçe'ye 20'lik santrafor! Edin Dzeko önerdi

DZEKO'YA BENZİYOR

20 yaşında ve 1.92 boyundaki futbolcu, oyun stiliyle de Dzeko'ya benziyor. Dzeko'nun Kahvic'in takıma katkı vereceği fikrini yönetimle de paylaştığı ve genç yıldızın böylelikle Kanarya'nın radarına girdiği belirlendi.

ÜST DÜZEY POZİSYON BİLGİSİ

Sağ ayağını etkin şekilde kullanan futbolcunun Zeleznicar ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Bosna Hersek'te gelecek vadeden genç yıldızlardan biri olarak gösterilen Kahvic, üst düzey bir pozisyon bilgisine de sahip.

Fenerbahçe'ye 20'lik santrafor! Edin Dzeko önerdi

GELECEK VADEDİYOR

Güncel verilere göre; 350 bin Euro değeri bulunan Kahvic'in önümüzdeki dönemlerde piyasasının da artacağı ifade ediliyor. Bu sezon 10 maçta 9 gol atan futbolcu, takımına 2 de asist katkısı sundu. Kahvic, daha önce OFK Belgrad, Maccabi Haifa, Graficar ve Internacional formalarını da terletti.
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