Fenerbahçe'den transfer! Resmi açıklama yapıldı

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ten eski futbolcusu Serdar Dursun'u kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:'2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, Serdar Dursun'un sezon sonuna kadar kiralık olarak transferi konusunda kulübü V. Fatih Karagümrük ile anlaşmaya varılmıştır. Serdar Dursun'a yeniden hoş geldin diyor, Çubuklu formamız ile şampiyonluk diliyoruz'