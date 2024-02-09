Fenerbahçe'den transfer! Resmi açıklama yapıldı
Fenerbahçe, Serdar Dursun'un sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ten eski futbolcusu Serdar Dursun'u kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
'2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, Serdar Dursun'un sezon sonuna kadar kiralık olarak transferi konusunda kulübü V. Fatih Karagümrük ile anlaşmaya varılmıştır. Serdar Dursun'a yeniden hoş geldin diyor, Çubuklu formamız ile şampiyonluk diliyoruz'
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
'2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, Serdar Dursun'un sezon sonuna kadar kiralık olarak transferi konusunda kulübü V. Fatih Karagümrük ile anlaşmaya varılmıştır. Serdar Dursun'a yeniden hoş geldin diyor, Çubuklu formamız ile şampiyonluk diliyoruz'